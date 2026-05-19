Началась разработка палубной версии турецкого штурмовика Hürjet

Компания Turkish Aerospace начала разработку палубной версии сверхзвукового учебно-боевого самолета Hürjet. Как уточняет Navy Recognition, Анкара намерена ускорить развитие морской авиации, а новая модификация легкого штурмовика сможет размещаться на будущем турецком авианосце MUGEM собственной постройки.

Морская модификация Hürjet получит усиленное шасси, улучшенный планер и тормозной гак. Предполагается, что в составе авиакрыла будущего авианосца MUGEM палубный штурмовик будет соседствовать с беспилотниками.

Модель первого турецкого авианосца собственной разработки (MUGEM)

Naval News


Базовая модель Hürjet представляет собой однодвигательный реактивный самолет с тандемной кабиной экипажа. Длина – 13,6 метра, высота – 4,1 метра, размах крыла – 9,5 метра. Штурмовик развивает максимальную скорость 1,4 Маха (1715 км/ч). Практический потолок – 13 700 метров. Оснащенный семью подвесами, Hürjet обладает грузоподъемностью в 3 тонны.

Navy Recognition предполагает, что вооружение палубной модификации Hürjet будет основываться на относительно лёгких и модульных турецких системах.

Проект разработки национального авианосца MUGEM впервые публично представили в феврале 2024 года, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил проектно-конструкторский отдел Стамбульской военно-морской верфи. В апреле 2024 года журналистам провели экскурсию по верфи, где представители турецких ВМС поделились новостями о проекте, включая подробности о конструкции и возможностях корабля.

Предполагается, что на борту авианосца разместятся 50 воздушных судов: палубная версия Hürjet, реактивные дроны ANKA-III и KIZILELMA, а также турбовинтовые беспилотники TB-3 "Байрактар". Из них 30 единиц смогут храниться в ангаре, а 20 – на летной палубе. При необходимости это число может возрасти.

Конструкция корабля предполагает использование трамплина для старта авиации. В перспективе корабль могут дополнительно оснастить катапультной системой запуска, что позволит размещать на борту не только легкие штурмовики, но и более тяжелые самолеты.

В августе прошлого года, начальник Стамбульской военно-морской верфи контр-адмирал Эрдинч Йеткин заявил журналистам, что будущий авианосец собираются спустить на воду в 2027–2028 годах, а передача флоту планируется до 2030 года.

