Военное обозрение

Путин обсудил с членами Совбеза развитие отрасли редкоземельных металлов

Источник изображения: topwar.ru

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Повестка – развитие отрасли редких и редкоземельных металлов. Сам глава государства заметил, что вопрос не имеет прямого отношения к работе Совбеза, но попал в повестку не случайно. Он подчеркнул, зачем вообще развивать эту отрасль:

В целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности.

В совещании участвовали Матвиенко, Володин, Медведев, Шойгу, Белоусов, Бортников, Нарышкин.

Редкоземельные металлы сегодня – база для оборонки, микроэлектроники, беспилотников, ракет и «умного» оружия. Без них никакой технологический суверенитет невозможен.

Напомним, Китай контролирует более 80% мирового рынка редкоземов. Его запасы – 44 миллиона тонн. У России, по данным Минприроды, как минимум 15 видов таких металлов, а общий объем запасов на 18 исследованных месторождениях превышает 28 миллионов тонн. Это колоссальный потенциал. Проблема в другом – в добычу вовлечено менее 2% от разведанных запасов. Лежат богатства в земле, а Россия продолжает зависеть от импорта.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу уже не раз подчеркивал: редкоземельные металлы играют ключевую роль в оборонной промышленности.

Теперь Совбез будет думать, как запустить проекты, убрать бюрократические препоны и привлечь инвесторов. Основной вопрос: сколько времени эти размышления займут и во что выльются.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
