Минобороны Украины закупило первую партию УАБ украинского производства

ЦАМТО, 18 мая. Минобороны Украины закупило первую экспериментальную партию управляемых авиационных бомб (УАБ) украинского производства.

Соответствующее заявление 18 мая опубликовал министр обороны Михаил Федоров в официальном Telegram-канале ведомства.

Боеприпас разработан участником государственного оборонно-технологического кластера Brave1. Продолжительность ОКР составила 17 месяцев. Финансирование осуществлялось в рамках грантовой программы Brave1 при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным украинских источников, масса боевой части изделия составляет 250 кг. Заявленная дальность применения – "десятки километров" от точки сброса. Параметры системы наведения, высотный и скоростной режим носителя, а также снаряженная масса боеприпаса официально не раскрываются.

По заявлению представителя Минобороны, изделие представляет собой оригинальную конструкцию, не являющуюся производной от западных или советских образцов. При проектировании учтен опыт боевого применения управляемых авиационных боеприпасов в ходе текущего вооруженного конфликта.

Как отмечает Defense Express, работы по созданию УАБ на Украине велись как минимум с 2025 года. В июне 2025 года по итогам летных испытаний украинской планирующей авиабомбы была зафиксирована дальность полета 60 км с расчетным потенциалом увеличения до 80 км. Разработка базировалась на концепции модульного крылатого модуля коррекции и планирования, совместимого с авиабомбами калибра 500 кг.

После закупки экспериментальной партии строевые летчики приступили к отработке боевых сценариев. Сроки принятия на вооружение серийных модификаций и плановые объемы закупок официально не объявлялись.