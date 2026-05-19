Войти
ЦАМТО

BAE Systems разработала артиллерийскую систему MDACS, позволяющую поражать воздушные цели

131
0
0
bae-systems-logo
Логотип оборонной компании Великобритании BAE Systems.

ЦАМТО, 18 мая. Компания BAE Systems на конференции LANPAC 2026 в Гонолулу (Гавайи) представила свою 155-мм многофункциональную (мультидоменную) артиллерийскую систему MDACS (Multi-Domain Artillery Cannon System).

Самоходная артиллерийская установка предназначена как для выполнения задач огневой поддержки, так и поражения воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты класса "Шахед" и крылатые ракеты.

Разработка выполнена в контексте растущего интереса Пентагона к более дешевым и простым в производстве средствам противовоздушной обороны. Возможности поражать как наземные, так и воздушные цели отражают стремление расширить значимость артиллерии в ходе перспективных мультидоменных операций.

MDACS может транспортироваться самолетами ВТА C-130 "Геркулес", что соответствует одному из ключевых требований СВ США к обеспечению стратегической мобильности. Это позволяет поддержать быстрое развертывание подобных систем в Индо-Тихоокеанском и Европейском регионах.

Для поражения целей в системе применяются новые гиперзвуковые управляемые боеприпасы, первоначально разработанные для современных корабельных орудий. Оснащенный боевой частью весом около 7 кг снаряд позволит поражать цели на дальностях до 80 км.

Скорострельность новой артиллерийской системы составит до восьми гиперскоростных снарядов в минуту. Это должно позволить вести борьбу с несколькими целями, представляя собой более дешевую альтернативу системам ПВО на основе ракет.

Контракт на поставку прототипа батареи MDACS командование СВ США заключило в конце 2024 года. Планируемая структура батареи включает восемь самоходных орудий с боезапасом в 144 снаряда, четыре многофункциональных РЛС и две машины командования и боевого управления.

Поставка прототипа батареи запланирована на четвертый квартал 2027 года. Демонстрация возможностей системы будет проведена в 2028 году.

Если концепция применения MDACS окажется эффективной, это может привести к внесению изменений в доктрины противовоздушной обороны. Система позволит артиллерийским подразделениям напрямую противодействовать БЛА и крылатым ракетам, сохраняя при этом возможность выполнения основной задачи огневой поддержки Сухопутных войск.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-130
Компании
BAE Systems
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"