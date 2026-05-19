BAE Systems разработала артиллерийскую систему MDACS, позволяющую поражать воздушные цели

ЦАМТО, 18 мая. Компания BAE Systems на конференции LANPAC 2026 в Гонолулу (Гавайи) представила свою 155-мм многофункциональную (мультидоменную) артиллерийскую систему MDACS (Multi-Domain Artillery Cannon System).

Самоходная артиллерийская установка предназначена как для выполнения задач огневой поддержки, так и поражения воздушных целей, включая беспилотные летательные аппараты класса "Шахед" и крылатые ракеты.

Разработка выполнена в контексте растущего интереса Пентагона к более дешевым и простым в производстве средствам противовоздушной обороны. Возможности поражать как наземные, так и воздушные цели отражают стремление расширить значимость артиллерии в ходе перспективных мультидоменных операций.

MDACS может транспортироваться самолетами ВТА C-130 "Геркулес", что соответствует одному из ключевых требований СВ США к обеспечению стратегической мобильности. Это позволяет поддержать быстрое развертывание подобных систем в Индо-Тихоокеанском и Европейском регионах.

Для поражения целей в системе применяются новые гиперзвуковые управляемые боеприпасы, первоначально разработанные для современных корабельных орудий. Оснащенный боевой частью весом около 7 кг снаряд позволит поражать цели на дальностях до 80 км.

Скорострельность новой артиллерийской системы составит до восьми гиперскоростных снарядов в минуту. Это должно позволить вести борьбу с несколькими целями, представляя собой более дешевую альтернативу системам ПВО на основе ракет.

Контракт на поставку прототипа батареи MDACS командование СВ США заключило в конце 2024 года. Планируемая структура батареи включает восемь самоходных орудий с боезапасом в 144 снаряда, четыре многофункциональных РЛС и две машины командования и боевого управления.

Поставка прототипа батареи запланирована на четвертый квартал 2027 года. Демонстрация возможностей системы будет проведена в 2028 году.

Если концепция применения MDACS окажется эффективной, это может привести к внесению изменений в доктрины противовоздушной обороны. Система позволит артиллерийским подразделениям напрямую противодействовать БЛА и крылатым ракетам, сохраняя при этом возможность выполнения основной задачи огневой поддержки Сухопутных войск.