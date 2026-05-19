На Украине заявили о готовности копии российской умной бомбы

На Украине заявили о готовности копии российского УМПК к боевому применению

Украинская бомба, которая является копией российских боеприпасов с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), готова к боевому применению. Об этом заявило Минобороны Украины в Telegram.

Отмечается, что изделие, которое разрабатывали 17 месяцев, прошло необходимые испытания. Ведомство сообщило о закупке первой экспериментальной партии. Характеристики комплекта не раскрывают, однако в сообщении упомянули о дальности в «десятки километров».

Судя по опубликованному ролику, комплект установили на американскую бомбу Mark 82 калибра 250 килограммов. В ходе испытаний умную бомбу сбрасывали с советского бомбардировщика Су-24.

В апреле в сети появился ролик, демонстрирующий вылет истребителя-бомбардировщика Су-34М Воздушно-космических сил России с четырьмя планирующими бомбами. Под крылом самолета разместили ФАБ-500М62 с модулями УМПК.