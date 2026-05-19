Дальность «украинского УМПК» оценили

Кадр: Telegram-канал «Міністерство оборони України»
Fighterbomber: Дальность представленной Киевом копии УМПК — 40-50 километров

Умная бомба, о готовности которой заявил Киев, обладает ограниченной дальностью. Возможности изделия оценил военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

Он подчеркнул, что представленный на Украине боеприпас состоит из американской свободнопадающей бомбы Mark 82, которую дополнили оборудованием западного производства. Разработку можно считать копией российских бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

«Если она сбрасывается как на видео с Су-24, то летит она примерно на 40-50 километров, ибо Су-24 умеет в сверхзвук, но не умеет в большие высоты, собственно поэтому дальность применения бомб падает», — отметил автор. Он добавил, что в момент сброса бомб Су-24 попадет в зону поражения зенитных комплексов и истребителей, поэтому в России отказались от использования бомб с УМПК на Су-24.

Также автор усомнился в эффективном применении бомб с однодвигательных истребителей Mirage и F-16. Он резюмировал, что умные бомбы Киева не изменят ситуацию на фронте из-за недостатка самолетов-носителей.

Ранее Минобороны Киева заявило, что украинская планирующая бомба готова к боевому применению. Ведомство показало кадры сброса изделия с советского фронтового бомбардировщика Су-24.

