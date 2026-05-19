Рост рынка промышленных роботов оценили в 14%

Промышленная робототехника
Источник изображения: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем российского рынка промышленных роботов по итогам 2025 года составил 7,86 млрд рублей, что на 14% больше аналогичного показателя 2024 года. Об этом говорится в исследовании ИТ-холдинга Т1, подготовленном с использованием данных компании Kept и университета "Иннополис" .

При этом плотность роботизации увеличилась до 40 промышленных роботов на 10 тысяч сотрудников (29 роботов годом ранее). Наибольшее распространение промышленные роботы получили в фармацевтике (на ее долю приходится 35% роботов), пищевой промышленности (25%), автомобильной промышленности (15%) и металлургии (15%).

Это значительно меньше, чем в топ-5 стран по плотности роботизации: в Китае (2000 роботов), в Японии (450), в США (393), в Южной Корее (391), в Германии (278). При этом различаются и сферы применения промроботов. В этих странах они используются, в первую очередь, в электронной и автомобильной промышленности, в металлообработке и машиностроении.

Как уточняет Интерфакс, такое отставание России в роботизации экономики исследователи объясняют, в частности, тем, что в названных странах промышленность занимает значительную долю ВВП, что стимулировало развитие промышленной роботизации. Также к стимулирующим факторам отнесены высокая стоимость рабочей силы, ранее принятые меры господдержки (в Китае соответствующая программа действует с 2015 года, а в России такие меры начали вводить только с 2022 года).

Также исследователи отмечают, что в России уровень локализации в области промышленной роботизации очень низкий.

"До 2022 года доля иностранных поставщиков промышленных роботов в России превышала 80%, – говорится в исследовании. – После введения санкций основным поставщиком стала КНР – более 65% российского рынка. Сейчас только 5% промроботов полностью сделаны в России".

В материалах Т1 указывается также, что в России недостаточное число игроков, занимающихся производством промышленных роботов или соответствующего программного обеспечения, причем имеющиеся разработчики не закрывают своей продукцией потребности всех отраслей.

"В ряде отраслей наблюдается низкое количество игроков: в энергетике, строительстве, сельском хозяйстве, электронике, металлургии", – считают эксперты.

По данным исследователей, в настоящее время стоимость одного робота-манипулятора начинается от 1,5 млн рублей, а полностью роботизированной ячейки – 8–30 млн рублей. Срок внедрения достигает 9 месяцев, а срок окупаемости – 2,5–6 лет.

Исследователи считают, что развитие российского рынка промышленной робототехники сдерживает ряд барьеров, в том числе кадровый (включая нехватку экспертов, способных дать оценку эффекта от внедрения робототехнических решений), экономический (высокая стоимость капитала и высокая себестоимость), производственный (малое число производителей, отсутствие гарантированного объема заказов, импортозависимость), нормативный (отсутствие единых стандартов классификации и четких регламентов интеграции в различные производства).

