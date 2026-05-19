Европа разрабатывает новую крылатую ракету с дальностью 2 тысячи километров

Нидерландская компания Destinus совместно с немецким концерном Rheinmetall ускоряют разработку новой ракеты RUTA Block 3, предназначенной в том числе и для Украины. Об этом сообщает украинская пресса.

Нидерланды создают целое семейство ракет RUTA. На данный момент ракета RUTA Block 1 выпускается серийно, RUTA Block 2 проходит испытания на Украине и планируется к серийному производству уже в этом году, а новую ракету RUTA Block 3 планируется вывести на испытания в следующем году. Проходить они будут, естественно, на Украине «в боевых условиях».

Как заявляется, новая европейская ракета будет способна наносить удары по целям на дальности до 2-х тысяч километров с помощью боевой части массой 250 кг. Система наведения объединяет автономную навигацию для работы в условиях подавленного сигнала GNSS с системами терминального обнаружения и наведения.

Разработчики из Destinus сразу заявили, что данная ракета будет поставлена на Украину, потому что украинцы якобы участвуют в ее создании и даже выпускают некоторые компоненты.

Серийное производство ракеты RUTA Block 3 планируется запустить на площадке Rheinmetall в Унтерлюссе в 2027 или в 2028 годах в зависимости от прохождения летных испытаний и сертификации.

