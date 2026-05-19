Начались наземные испытания двухместной модификации Су-57

ЦАМТО, 18 мая. На испытательном аэродроме компании "Сухой" 16 мая начались наземные испытания двухместной модификация истребителя пятого поколения Су-57. Информацию о начале наземных испытаний опубликовал телеграм-канал Fighterbomber.

По имеющимся данным, в ходе рулежных выездов проводилась оценка характеристик управляемости шасси, тормозной системы и степени интеграции бортовых систем.

Официальное обозначение модификации не утверждено. По совокупности данных открытых источников, двухместная модификация Су-57 рассматривается применительно к трем функциональным назначениям. Первое – учебно-боевое: подготовка летного состава к переучиванию на Су-57 без использования отдельного учебно-тренировочного самолета. Второе – боевое с оператором вооружения: распределение задач пилотирования и применения средств поражения между двумя членами экипажа. Третье – управление группой ударных беспилотных летательных аппаратов: по данным источников в ОПК, двухместная версия Су-57 обеспечивает координацию действий до четырех БЛА С-70 "Охотник" одновременно.

Экспортный фактор является одним из стимулов разработки двухместной модификации. По данным телеграм-канала Fighterbomber, по состоянию на ноябрь 2025 года переговоры о поставках Су-57 в рамках экспортного контракта предусматривали требование иностранного заказчика об оснащении машин двойным управлением и кабиной штурмана-оператора. Алжир – первый подтвержденный иностранный эксплуатант Су-57Э – в настоящее время осваивает одноместные машины: по состоянию на начало 2026 года алжирские летчики выполняли ознакомительные полеты.

Летные испытания двухместной модификации, по имеющимся данным, запланированы на 2026 год. Официальных заявлений ОАК и компании "Сухой" по данной теме не поступало.