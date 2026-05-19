Российский «Охотник» прикрыли от дронов рабицей

Российский корабль проекта «Охотник» прикрыли от дронов сеткой-рабицей

Один из российских кораблей проекта 22460 «Охотник» получил импровизированную защиту от дронов. Корабль прикрыли сеткой-рабицей, пишет Telegram-канал «Два майора».

Сторожевой корабль получил стальные каркасы, на которые натянули сетку. В частности, «мангалом» прикрыли надстройку корабля. Такая конструкция провоцирует преждевременное срабатывание боевой части дрона в случае попадания. Это снижает возможный ущерб.

Корабли проекта 22460 предназначены для охраны территориальных вод и патрулирования 12-мильной пограничной зоны. В арсенал кораблей входят артиллерийская установка АК-630 и крупнокалиберные пулеметы. Также на «Охотниках» можно разместить пусковые установки с противокорабельными ракетами Х-35.

Ранее в мае стало известно, что российские атомные подводные лодки проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» получили защиту от дронов в пункте базирования. Над крейсерами натянули сеть.