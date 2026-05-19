Известия.ru

В Кремле подтвердили нацеленность ВС России только на военные объекты ВСУ

Источник изображения: Фото: РИА Новости

Песков: ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре, а ВС РФ нацелены на военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по гражданской инфраструктуре, а ВС России нацелены на военные объекты. Об этом 18 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


«Что касается ударов наших Вооруженных сил, то они осуществляются только по военным или околовоенным объектам. В этой связи также стоит просто лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары ВСУ с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах», — подчеркнул он во время брифинга.

По словам представителя Кремля, в настоящее время мирный российско-украинский процесс находится на паузе. Песков уточнил, что Россия рассчитывает на возобновление этих контактов, а также на посредничество США для продолжения миротворческих усилий в рамках украинского кризиса.

В этот день Минобороны РФ сообщило, что Российская армия нанесла массированный удар по военным целям на Украине. Российские военнослужащие также ликвидировали военные аэродромы, а также объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые использовались в интересах украинских боевиков.

