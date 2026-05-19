Шведские военные нуждаются в лёгком НРК повышенной проходимости

Вооруженные силы Швеции хотят обзавестись новым поколением многоцелевых наземных беспилотных транспортных средств. Шведские военные нуждаются в легком НРК повышенной проходимости.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства материально-технического обеспечения ВС Швеции.

Новое беспилотное наземное транспортное средство (БНТС) должно быть способно перевозить полезную нагрузку массой до 500 килограммов по пересеченной местности для выполнения многоцелевых автономных операций. Подобные комплексы предназначены для выполнения разнообразных боевых задач в сложных условиях.

В техническом задании указано, что изделие должно быть таким, чтобы его можно было легко модифицировать и дорабатывать по мере возникновения новых требований к нему в боевых условиях. Поэтому оно будет иметь открытую системную архитектуру для интеграции новых датчиков, программного обеспечения и тактических систем. При этом расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание новых БНТС не должны быть высокими.

К данной технике предъявляются повышенные требования относительно ее проходимости по бездорожью. Кроме того, участие оператора в управлении должно быть минимальным.

Ранее шведский ВПК получил заказ на создание стелс-истребителя последнего поколения и роя ведомых дронов. Этим занимается местная оборонная компания Saab. Проектирование и создание опытных образцов должно быть завершено в 2027 году.