Беларусь начала учения по применению ядерного оружия

Беларусь начала тренировку воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Как сообщило Минобороны республики, к мероприятию привлечены ракетные войска и авиация. Вместе с российской стороной будут отрабатывать доставку ядерных боеприпасов и подготовку их к применению. Цели – повышение уровня подготовки личного состава и проверка готовности вооружения выполнять задачи в любых условиях.

Главная особенность этих учений, которую военные подчеркивают отдельно, – отработка действий из неподготовленных районов на всей территории государства. Акцент сделан на скрытность, перемещение на дальние расстояния и проведение расчетов для применения сил и средств. То есть войска учатся действовать там, где сейчас нет ни готовых позиций, ни инфраструктуры.

В Минобороны республики подчеркивают: тренировка плановая, проводится в рамках Союзного государства, не направлена против третьих стран и не несет угрозы безопасности в регионе.

Напомним, что размещение российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси было подтверждено ранее. И теперь идет следующий этап: обучение белорусских экипажей и расчетов обращению с ним.