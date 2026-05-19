ВВС Мексики получают модернизированные вертолеты Ми-17

Ми-17 ВВС Мексики
Военно-транспортный вертолет Ми-17 ВВС Мексики.
Источник изображения: http://rus-helicopters.com/

ЦАМТО, 18 мая. В настоящее время ВВС Мексики в составе 303-й авиаэскадрильи (Escuadron Aereo 303, а/б Санта-Лусия) располагают не менее чем пятью вертолетами Ми-17-1В, прошедшими второй цикл капремонта с одновременной заменой приборного оборудования.

Как сообщает Mexico Aeroespacial, в ближайшие месяцы аналогичный комплекс работ планируется завершить применительно ко всему парку эскадрильи (18 машин). Напомним, что в мае 2023 года Секретариат национальной обороны Мексики объявил конкурс на проведение капитального ремонта 18 вертолетов Ми-17 с продлением ресурса на 2000 часов и обеспечением летной годности на срок свыше 35 календарных лет. В июле 2023 года конкурс был аннулирован ввиду технических нарушений в работе государственного портала государственных закупок и заявления компании Trans-Ce Cargo S.A. об эксклюзивных технических полномочиях от производителя. В январе 2024 года Секретариат национальной обороны Мексики заключил прямой контракт с компанией Trans-Ce Cargo S.A. на проведение капитального ремонта семи вертолетов с бортовыми номерами 1705, 1708, 1714, 1719, 1720, 1722 и 1723 на общую сумму 966,2 млн. мекс. песо (около 56,5 млн. долл.). Срок исполнения – 365 дней, начиная с 26 января 2025 года.

Фактические работы выполняются АО "Национальная авиационно-сервисная компания" (АО "НАСК", холдинг "Вертолеты России") и АО "Новосибирский авиаремонтный завод" (АО "НАРЗ", холдинг "Вертолеты России"). Trans-Ce Cargo S.A. выступает контрактным посредником. Привлечение западной посреднической структуры обусловлено ограничениями, введенными в отношении России после 2022 года: прямые поставки российских компонентов и сервисных услуг в рамках военно-технического сотрудничества существенно затруднены. Аналогичная схема применяется и при обслуживании вертолетного парка российского производства в ряде других стран Латинской Америки.

Ключевым техническим результатом программы является переход от двойной аналоговой приборной панели к единой интегрированной кабине экипажа с многофункциональным дисплеем для управления полетными системами и обновленными навигационными системами.

В 1997-1999 годах ВВС Мексики сформировали парк из 24 вертолетов типа Ми-17-1В. Первый цикл капитального ремонта с продлением ресурса на 2000 летных часов (8 лет) был выполнен на АО "НАРЗ". В январе 2015 года вертолеты были переданы заказчику. Назначенный ресурс планера составлял 18 тыс. летных часов, средняя наработка на каждую машину к началу второго ремонтного цикла – порядка 5000 часов.

