Войти
Lenta.ru

В налете на Москву использовались показанные Писториусу в Киеве БПЛА

133
0
0
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

В налете на Москву и область использовались показанные Писториусу в Киеве БПЛА

В налете на Москву и область, совершенном 17 мая, использовались показанные украинской стороной шестью днями ранее в Киеве министру обороны Германии Борису Писториусу беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии «Барс» в исполнениях FS и СМ. Об этом со ссылкой на заявления украинских официальных лиц сообщает Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

ЦАСТ напоминает, что о выделении финансирования на производство «Барсов» на Украине правительство ФРГ рассказало в июле. В том же месяце данные БПЛА использовались украинской стороной в налете на завод «Сигнал» в Ставрополе.

Telegram-канал отмечает, что, вероятно, аппараты «Барс» «разных модификаций имеют боевую часть весом 50 или 100 килограммов, дальность полета до 700-800 километров и крейсерскую скорость полета 550 километров в час».

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов призвал немецкие власти умерить пыл насчет совместных планов по военному производству с Украиной.

Тогда же депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что Европа пытается ускорить процесс милитаризации, но пока испытывает трудности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
Барс
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"