Войти
Lenta.ru

Россия испытала Су-57Д

153
0
0
Истребитель Су-57. Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Истребитель Су-57. Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

Совершила проруливание новая двухместная модификация истребителя Су-57

Совершила проруливание новая двухместная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

«Будет он называться Су-57Д или Су-57УБ поглядим. Как вариант Су-57ЭД», — говорится в публикации.

По данным издания, испытание состоялось 16 мая.

Позднее Telegram-канал выложил фото Су-57Д.

Как пишет Telegram-канал «Осведомитель», новый самолет создан на базе одноместного прототипа Т-50-4, а его появление преследует как учебные, так и экспортные цели.

Блог Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) утверждает, что прототип Су-57Д переделан из одноместного прототипа Т-50-5 (бортовой номер 055).

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что украинские ресурсы жалуются на неуловимый российский самолет-призрак, предположительно, Су-57, который пятую неделю подряд громит тылы Вооруженных сил страны.

Также в мае генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха в ходе X съезда Союза машиностроителей заявил, что российские боевые самолеты превзошли вооружение НАТО.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
ОАК
СМР
Проекты
NATO
Военные учения
Истребитель 5 поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"