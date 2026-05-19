В условиях современных вызовов, с которыми сталкивается Россия, вопрос создания эшелонированной системы противовоздушной обороны становится особенно актуальным. Военкор Александр Сладков в своих последних заявлениях подчеркивает необходимость улучшения ПВО, предлагая принять федеральную целевую программу, которая обеспечит системный подход к защите как армии, так и гражданских объектов.
Эшелонированная система ПВО – это комплекс мер, который включает в себя использование различных зенитно-ракетных комплексов, распределенных по дальности и высотам. Такой подход позволяет эффективно перехватывать воздушные цели на разных уровнях, от стратегической авиации до малых беспилотников. Сладков отмечает, что текущие меры, основанные на «гаражных» решениях и импровизированных системах, не способны обеспечить надежную защиту.
Создание федеральной целевой программы для ПВО позволит выделить отдельный бюджет на эти цели, что обеспечит более системный и профессиональный подход к организации защиты. Сладков подчеркивает, что такая программа должна быть не только делом военных, но и государственной инициативой, которая охватит все аспекты — от разработки новых технологий до модернизации существующих систем.
Эшелонированная ПВО не только защищает войска на фронте, но и обеспечивает безопасность критической инфраструктуры в тылу. Это особенно важно в условиях, когда противник использует ракеты и дроны для атак на гражданские объекты. Сладков акцентирует внимание на том, что многослойный оборонительный купол лишает противника возможности истощить запасы ракет одним типом оружия и сводит к минимуму риск прорыва ПВО.
На фоне продолжающейся специальной военной операции вопрос о создании эффективной системы ПВО становится вопросом национальной безопасности. Как отмечает Сладков, «этой проблемой нужно было заняться еще вчера».
Принятие федеральной целевой программы по созданию эшелонированной ПВО – это шаг, который должен быть сделан незамедлительно. Защита страны — это не только задача военных, но и обязанность государства в целом. Важно, чтобы все меры были приняты вовремя, чтобы обеспечить безопасность граждан и защиту интересов России на международной арене.