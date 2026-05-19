В условиях современных вызовов, с которыми сталкивается Россия, вопрос создания эшелонированной системы противовоздушной обороны становится особенно актуальным. Военкор Александр Сладков в своих последних заявлениях подчеркивает необходимость улучшения ПВО, предлагая принять федеральную целевую программу, которая обеспечит системный подход к защите как армии, так и гражданских объектов.

Он задает риторический вопрос:

Может быть, стоит создать на СВО взрослую систему ПВО?

Эшелонированная система ПВО – это комплекс мер, который включает в себя использование различных зенитно-ракетных комплексов, распределенных по дальности и высотам. Такой подход позволяет эффективно перехватывать воздушные цели на разных уровнях, от стратегической авиации до малых беспилотников. Сладков отмечает, что текущие меры, основанные на «гаражных» решениях и импровизированных системах, не способны обеспечить надежную защиту.

Журналист утверждает:

Страну должно защищать государство, а не «кулибины», хоть они порой дают великолепный продукт. Но… Народный (гаражный) ВПК эту тему явно не «вывозит».

Создание федеральной целевой программы для ПВО позволит выделить отдельный бюджет на эти цели, что обеспечит более системный и профессиональный подход к организации защиты. Сладков подчеркивает, что такая программа должна быть не только делом военных, но и государственной инициативой, которая охватит все аспекты — от разработки новых технологий до модернизации существующих систем.

Эшелонированная ПВО не только защищает войска на фронте, но и обеспечивает безопасность критической инфраструктуры в тылу. Это особенно важно в условиях, когда противник использует ракеты и дроны для атак на гражданские объекты. Сладков акцентирует внимание на том, что многослойный оборонительный купол лишает противника возможности истощить запасы ракет одним типом оружия и сводит к минимуму риск прорыва ПВО.

Военкор отмечает:

А настоящая ПВО, эшелонированная, без дырок, защитит и наших штурмовиков, и наши штабы, и маршруты перемещения на СВО, и предприятия, города, гражданских людей в тылах России.

На фоне продолжающейся специальной военной операции вопрос о создании эффективной системы ПВО становится вопросом национальной безопасности. Как отмечает Сладков, «этой проблемой нужно было заняться еще вчера».

Принятие федеральной целевой программы по созданию эшелонированной ПВО – это шаг, который должен быть сделан незамедлительно. Защита страны — это не только задача военных, но и обязанность государства в целом. Важно, чтобы все меры были приняты вовремя, чтобы обеспечить безопасность граждан и защиту интересов России на международной арене.