Американский флот признал ошибкой отказ от атомных кораблей

Практически полный отказ от надводных кораблей с атомными энергоустановками стал одной из самых больших ошибок Военно-морских сил США. Об этом заявил начальник военно-морских операций (глава штаба) американского флота адмирал Дэрил Л. Кодл.

Как уточняет Лента.ру, военачальник выступил перед членами комитета по Вооруженным силам Палаты представителей США. Слушания были посвящены бюджетному запросу флота на 2027 финансовый год. ВМС представили долгосрочный план кораблестроения, согласно которому перспективные корабли класса "Трамп" получат атомную энергоустановку.

Возможный облик американских линкоров нового поколения US Navy

"Мы отказались от надводных кораблей с ядерными силовыми установками несколько десятилетий назад, и это была одна из самых больших ошибок, которые когда-либо совершал военно-морской флот. Теперь мы возвращаемся к этой идее", – признал Кодл.

Он добавил, что такие корабли нужны, чтобы поддерживать операции ВМС США с участием атомных авианосцев.