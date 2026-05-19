Конгресс США отклонил законопроект о сокращении финансирования НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

ЦАМТО, 18 мая. Палата представителей США отклонила поправку республиканца Грега Стюби, которая предлагала сократить финансирование НАТО на 482 млн. долл., перенаправив эти средства на внутренние оборонные нужды США.

Как передает "РИА Новости", это следует из официальных результатов голосования.

Данная мера была отклонена 333 голосами против 80, при этом все 80 голосов в поддержку сокращения финансирования принадлежали представителям Республиканской партии.

"Моя поправка о выводе почти 482 млн. долл. из бюджета НАТО и их перенаправлении на финансирование американских военных баз отклонена…333 члена Конгресса, включая 127 республиканцев, проголосовали за то, чтобы продолжать направлять доллары ваших налогов в НАТО вместо того, чтобы расставить приоритеты в пользу наших собственных войск и военной инфраструктуры", – цитирует "РИА Новости" Г.Стюби.

Провал поправки, направленной на сокращение финансирования НАТО, произошел на фоне регулярных заявлений президента США Дональда Трампа, который неоднократно ставил под сомнение целесообразность существования альянса и критиковал союзников за недостаточные оборонные расходы, отмечает агентство.

