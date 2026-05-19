Трамп публикует карту со стрелками на Иран, КСИР грозит уничтожить базы США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил о готовности полностью деактивировать все военные базы США в южной части Персидского залива на фоне продолжающейся блокады иранских портов американскими ВМС. Об этом сообщают иранские СМИ со ссылкой на представителя КСИР Ибрагима Зольфагари.

Из заявления Зольфагари:

В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы.

Напряжённость в регионе резко возросла после того, как США решили сохранить морскую блокаду Ирана, а тот в свою очередь, усилил контроль над Ормузским проливом - ключевой артерией мировой нефтеторговли.

Заявление Зольфагари прозвучало на фоне публикации президента США в соцсети с обращающей на себя внимание картой. На карте весь Ближний Восток, Закавказье и фактически вся Средняя Азия - в цветах американского флага, и оттуда идут красные стрелки в направлении Ирана, со всех сторон. Это сложно воспринять как-либо иначе, кроме как очередную угрозу со стороны Дональда Трампа в адрес Ирана. Велика вероятность того, что американцы войну возобновят, так как Трампу перед промежуточными выборами нужна победа и иранская нефть.

Как уже сообщало «Военное обозрение», Пентагон определился с целями для новых ударов. И вряд ли это просто элемент информационной войны со стороны Вашингтона.