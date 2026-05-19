Военное обозрение

Рютте предложил странам НАТО ежегодно скидываться на Украину

Источник изображения: topwar.ru

Страны НАТО должны ежегодно выделять не менее 0,25% от своего ВВП на помощь Украине. С таким предложением выступил генсек альянса Марк Рютте, сообщает Politico.

Генсек НАТО решил уравнять все страны, оказывающие помощь Киеву. В последнее время ряд стран Европы «высказал разочарование» тем, что они выделяют Украине гораздо большую помощь, чем другие. Претензии предъявили страны северной Европы, Прибалтика, Нидерланды и Польша.

Рютте предложил обязать страны НАТО ежегодно выделять Украине не менее 0,25% от своего ВВП, что позволит нарастить поставки вооружений Киеву почти в три раза. Однако не все так просто, ряд европейских стран встретили инициативу генсека НАТО в штыки. В частности, категорически против выступили Франция и Великобритания. Да и у других членов альянса не видно энтузиазма от этой идеи.

Как предполагается, предложение Рютте не будет принято, потому что для его одобрения необходимо согласие всех стран НАТО, а этого на сегодняшний день нет.

Стоит отметить, что сама идея о выделении 0,25% от ВВП далеко не нова и не принадлежит Рютте. Её еще в прошлом году озвучил Зеленский, предложив странам альянса скинуться для Украины. Однако в Европе посчитали, что и без этих денег Киев прекрасно обойдется.

