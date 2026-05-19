"Есть одна важная деталь". Какой бронетранспортер нужен российской армии

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Гендиректор ПАО "КамАЗ" Сергей Когогин на встрече с Владимиром Путиным заявил, что его предприятие планирует разработать и построить для армии принципиально новый бронетранспортер. Уже в нынешнем году приступят к испытаниям колесной бронемашины, выпуск опытно-промышленной партии наметили на 2027-й. Что известно о новой технике и каким должен быть БТР с учетом опыта СВО — в материале РИА Новости.

Испытан войной

В настоящее время официально раскрыты только факт существования проекта, ориентировочные сроки испытаний и серии. Еще есть заявление о "замене устаревших БТР". Тактико-технические характеристики перспективной машины, а также ее возможный внешний облик пока не известны. Тем не менее задача очевидна — занять в сухопутных войсках нишу бронетранспортера БТР-82А, базовый вариант которого — БТР-80 — хоть и служит стране верой и правдой уже несколько десятилетий, успел морально и физически устареть.

БТР-82А, участвовавший при освобождении села Урожайное Источник изображения: © Минобороны РФ

С одной стороны, машина обладает неплохой огневой мощью. Тридцатимиллиметровая скорострельная пушка 2А72 с боекомплектом в 300 снарядов способна поражать цели на расстоянии до 3,6 километра, эффективна против пехоты и легкой техники. Двухплоскостной стабилизатор позволяет стрелять на ходу, что не раз помогало БТР-82А выйти победителем в дуэлях с украинскими БТР-4. Однако на дальних дистанциях сильно снижается точность стрельбы. Опору ствола зачастую приходится дорабатывать кустарно.

К плюсам можно отнести высокую мобильность, хорошую маневренность и проходимость. Но практически во всем остальном БТР-82А уже не выглядит в полной мере отвечающим требованиям современного боя. Во-первых, недостаточно бронированный. Держит только легкую стрелковку и осколки, при этом уязвим к РПГ, ПТУР, пулям калибра 12,7 миллиметра, снарядам БМП и БТР противника и особенно дронам-камикадзе с кумулятивной боевой частью. Это частично исправляется на местах посредством наваривания дополнительной защиты. Но нужно заводское решение.

БТР-82а с разведгруппой 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады "Черные гусары" Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Во-вторых, у БТР-82А не самая удачная компоновка. Моторно-трансмиссионное отделение с дизельным двигателем располагается в корме, а десантно-боевое — в средней части машины. Пехота вынуждена высаживаться через боковые люки, что делает ее уязвимой. Это одна из причин, по которой десант зачастую предпочитает ездить на броне. В большинстве современных БТР двигатель находится в передней части, что позволяет бойцам покидать машину через кормовую аппарель.

В-третьих — недостаточная противоминная защита. Днище выдерживает разве что осколочную гранату. Наконец, в-четвертых, системы наблюдения и управления огнем, хоть и были значительно улучшены по сравнению с базовым БТР-80, все еще недотягивают до западных аналогов.

Перспективный облик

Исходя из этого, можно представить себе облик перспективного бронетранспортера, который нужен российской армии. Перво-наперво необходимо увеличить бронезащиту. Хотя бы в лобовой проекции она должна держать пули калибра 12,7 миллиметра и 23-миллиметровые снаряды. Корпус требует V-образного днища для противоминной стойкости. Надо сохранять подвижность и боеспособность при подрыве минимум шести килограммов тротила под колесом. Для устойчивости от ПТУР и РПГ борта стоит прикрыть динамической защитой. Против FPV-дронов и БПЛА со сбросами — штатные "мангалы" с решетками, а также модули РЭБ и средства для маскировки теплового следа.

Для большей выживаемости экипажа следует предусмотреть дистанционную управляемость боевого модуля. Тут идеально подходит ДУБМ "Баллиста", впервые представленный на военно-техническом форуме "Армия-2023". Разработчики позиционируют его как техническое решение для повышения огневой мощи БТР-82А. Однако "Баллистой" несложно вооружить и перспективные машины.

Главный калибр ДУБМ — 30-миллиметровая пушка 2А42 с двухленточным питанием, позволяющим оператору-наводчику быстро переключаться между бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. Также есть спаренный с пушкой 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ с боекомплектом в две тысячи патронов. А против бронетехники — две ракеты "Конкурс-М". У модуля современная система управления огнем, имеются тепловизионный и ночной прицелы. "Баллиста" превращает БТР в универсальное оружие. Главное, сохранить боевую массу машины в пределах 20 тонн, чтобы можно было перевозить самолетами военно-транспортной авиации.

Бронетранспортер БТР-82А с дистанционно управляемым боевым модулем "Баллиста" Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Колесная формула перспективного БТР — 6х6 или 8х8. Желательная максимальная скорость по шоссе — 85 километров в час, вместимость — десять-одиннадцать человек. Двигатель впереди, задняя аппарель обязательна. Кресла — противоминные, защищающие экипаж и десанта от травм и контузий при подрыве.

Должен ли перспективный БТР быть амфибийным — вопрос открытый. С одной стороны, эта опция придает тактическую гибкость. С другой — в ходе СВО она практически не понадобилась. Скорость на воде у бронетранспортера небольшая, что превращает его в легкую цель для дронов при переправе.

Другие проекты

Помимо перспективного проекта от ПАО "КамАЗ", в России есть и другие разработки "бронетранспортера будущего". На международных выставках вооружений неоднократно экспонировался БТР-22 Горьковского автозавода (ГАЗ). Создан на базе серийного БТР-82А и является его глубокой модернизацией. Увеличенный корпус для большей вместимости, усиленное бронирование, компоновка с передним расположением двигателя и задней аппарелью для десанта, ДУБМ "Бережок" с 30-миллиметровой пушкой 2А42, спаренным пулеметом ПКТ и автоматическим гранатометом АГС-17. Вроде бы машина соответствует требованиям современной войны, но информации о заключенных контрактах и поставках в российскую армию пока не поступало. БТР-22 позиционируется прежде всего как экспортный продукт.

БТР-22 на Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS-2026) в Эр-Рияде Источник изображения: © РИА Новости / Пелагия Тихонова

Неясна судьба и перспективного К-16 на колесной платформе "Бумеранг". По ТТХ он на голову превосходит серийный БТР-82А. Двигатель ЯМЗ-780 мощностью 750 лошадиных сил, противоснарядное бронирование с содержанием керамики, модульность конструкции, позволяющая создать на базе К-16 целое семейство узкоспециализированных машин — от БМП до мобильного ЗРК и самоходного миномета, самая современная электронная начинка. Впервые бронетранспортер представили широкой общественности на параде Победы в 2015 году. Однако до серийного производства так и не дошло. Вероятно, продолжают совершенствовать.

В условиях отсутствия прямых конкурентов у ПАО "КамАЗ" есть все шансы застолбить за собой нишу изготовителя основного бронетранспортера российской армии. Опыт выпуска бронированной техники у предприятия немалый. Те же "Тайфун-К" зарекомендовали себя в зоне СВО как хорошо защищенный и надежный транспорт для перевозки личного состава. Главное — довести конструкцию перспективного БТР до ума и наладить крупносерийное производство. Этих машин армии нужно много.