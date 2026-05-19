Российский дрон-перехватчик "Штора" на базе "Сыча" подавляет БПЛА ВСУ

РИА Новости: дрон-перехватчик "Штора" на базе "Сыча" подавляет БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российский БПЛА "Штора" на базе дрона "Сыч" способен обнаруживать и подавлять вражеские беспилотники, оставаясь невидимым для противника благодаря управлению на оптоволокне, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Зеленый".

"Используется она для обнаружения дронов и их подавления. За счет ее управления на оптоволокне сама не подвергается обнаружению и подавлению. Она полностью невидима в воздухе для врага. И за счет этого можно много полезного на нее повесить", - сообщил "Зеленый".

По словам военнослужащего, "Штора" изначально существовала как наземная система, но затем ее адаптировали для установки на беспилотный аппарат. Министерство обороны поставляет все необходимые запчасти, и на данный момент устройство совершило около 10 боевых вылетов с общим налетом примерно 20 часов.

"Обычно очень легко ведется разведка под вечер, когда операторы (ВСУ ‐ ред.) очень уставшие, они весь день летают. У них уже начинается работа спустя рукава. И за счет этого, определенных хитрых способов, мы спокойно их обнаруживаем, находим", - заключил "Зеленый".