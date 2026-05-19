Войти
РИА Новости

Российский дрон-перехватчик "Штора" на базе "Сыча" подавляет БПЛА ВСУ

143
0
0
Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

РИА Новости: дрон-перехватчик "Штора" на базе "Сыча" подавляет БПЛА ВСУ

БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Российский БПЛА "Штора" на базе дрона "Сыч" способен обнаруживать и подавлять вражеские беспилотники, оставаясь невидимым для противника благодаря управлению на оптоволокне, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Зеленый".

"Используется она для обнаружения дронов и их подавления. За счет ее управления на оптоволокне сама не подвергается обнаружению и подавлению. Она полностью невидима в воздухе для врага. И за счет этого можно много полезного на нее повесить", - сообщил "Зеленый".

По словам военнослужащего, "Штора" изначально существовала как наземная система, но затем ее адаптировали для установки на беспилотный аппарат. Министерство обороны поставляет все необходимые запчасти, и на данный момент устройство совершило около 10 боевых вылетов с общим налетом примерно 20 часов.

"Обычно очень легко ведется разведка под вечер, когда операторы (ВСУ ‐ ред.) очень уставшие, они весь день летают. У них уже начинается работа спустя рукава. И за счет этого, определенных хитрых способов, мы спокойно их обнаруживаем, находим", - заключил "Зеленый".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"