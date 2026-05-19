В КМЗ рассказали об испытаниях новейшего катера для ледокольного флота

РИА Новости: начались испытания катера РК‑950 для ледокольного флота РФ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям новейшего катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах атомного ледокольного флота России нового поколения, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Россия в настоящее время строит атомные ледоколы нового поколения проекта 22220 типа "Арктика".

"Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям нового катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах эксплуатации с атомными ледоколами нового поколения. Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акваторий, а при необходимости может быть задействовано для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на воде", - сказал Даниленко.

По его словам, девятиметровый катер РК‑950 обеспечивает перевозку людей и грузов между берегом и судном, а также между различными объектами на воде, в том числе нефтяными и газовыми платформами.

"Особенностью проекта является возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелкобитым льдом. Это достигнуто за счет конструктивной защиты винтов и усиления днищевой части корпуса", - подчеркнул директор.

Он уточнил, что корпус катера выполнен из сплава АМг5, что обеспечивает сочетание прочности и малого веса. Полное водоизмещение судна составляет 8,99 тонны при максимальной осадке 0,64 метра и высоте борта 1,7 метра. На борт катер может принимать до 12 человек, включая экипаж.

Энергетическая установка РК‑950 включает два дизельных двигателя мощностью по 200 лошадиных сил каждый с винтами фиксированного шага, что позволяет развивать скорость хода до 15 узлов и эффективно выполнять широкий спектр задач в интересах флота и портовых служб. Автономность плавания обеспечивается за счет двух топливных баков емкостью по 250 литров.