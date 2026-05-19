Войти
РИА Новости

В КМЗ рассказали об испытаниях новейшего катера для ледокольного флота

132
0
0
Катер РК‑950 для ледокольного флота РФ
Катер РК‑950 для ледокольного флота РФ.
Источник изображения: © Фото : Кингисеппский машиностроительный завод

РИА Новости: начались испытания катера РК‑950 для ледокольного флота РФ

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям новейшего катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах атомного ледокольного флота России нового поколения, сообщил РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.

Россия в настоящее время строит атомные ледоколы нового поколения проекта 22220 типа "Арктика".

"Холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ) приступил к ходовым испытаниям нового катера РК‑950, разработанного и построенного в интересах эксплуатации с атомными ледоколами нового поколения. Судно предназначено для транспортировки персонала и грузов, обеспечения портовых операций и патрулирования акваторий, а при необходимости может быть задействовано для оказания помощи при чрезвычайных ситуациях на воде", - сказал Даниленко.

По его словам, девятиметровый катер РК‑950 обеспечивает перевозку людей и грузов между берегом и судном, а также между различными объектами на воде, в том числе нефтяными и газовыми платформами.

"Особенностью проекта является возможность круглогодичной эксплуатации, включая работу в акваториях с шугой и мелкобитым льдом. Это достигнуто за счет конструктивной защиты винтов и усиления днищевой части корпуса", - подчеркнул директор.

Он уточнил, что корпус катера выполнен из сплава АМг5, что обеспечивает сочетание прочности и малого веса. Полное водоизмещение судна составляет 8,99 тонны при максимальной осадке 0,64 метра и высоте борта 1,7 метра. На борт катер может принимать до 12 человек, включая экипаж.

Энергетическая установка РК‑950 включает два дизельных двигателя мощностью по 200 лошадиных сил каждый с винтами фиксированного шага, что позволяет развивать скорость хода до 15 узлов и эффективно выполнять широкий спектр задач в интересах флота и портовых служб. Автономность плавания обеспечивается за счет двух топливных баков емкостью по 250 литров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
КМЗ
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.05 02:11
  • 1
Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА
  • 19.05 01:53
  • 1
В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М
  • 19.05 01:35
  • 0
Комментарий к "В США заинтересовались модернизацией российского Ту-160М"
  • 18.05 23:14
  • 15831
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.05 18:17
  • 0
Комментарий к "Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени"
  • 18.05 07:22
  • 0
Комментарий к "НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)"
  • 18.05 03:41
  • 2
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"