Модифицированные БПЛА российского производства поставляются на передовую

РИА Новости: модифицированные БПЛА РФ поставляют на Харьковское направление

БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. В мастерскую группировки войск "Север" отправляют улучшенные модели беспилотников, включая дроны "Упырь", "Бумеранг" и "Скворец", которые уже поставляются на передовую, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Воблер".

"Привезли дрон "Упырь" и дрон "Бумеранг", модифицированного "Скворца". Этот дрон уже известен, и, как и большинство FPV-дронов, они отправляются в один конец с "подарком", - сообщил "Воблер".

По словам военнослужащего, к ним нередко приезжают разработчики с заводов, чтобы на месте консультироваться, дорабатывать и улучшать изделия с учетом боевого опыта. После этого в мастерскую поставляют усовершенствованные образцы.

"Был у нас еще дрон со складными лучами, более компактный. Но, честно говоря, тяжеленький оказался. Это было не сильно востребовано, чтобы он был компактный. Требования к весу оказались важнее", - добавил инженер.