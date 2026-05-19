Военнослужащие показали колонну из четырех наземных боевых роботов в зоне СВО

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) РФ активно применяют наземные роботизированные технические комплексы (НРТК) для выполнения задач в зоне специальной военной операции (СВО). Боевую группу из четырех таких машин 17 мая бойцы показали «Известиям».


«На передовой НРТК идут в строго определенном порядке. Первой идет машина разминирования, она очищает территорию от мин противника. Следом — боевая машина, оборудованная автоматическим гранатометом. Дальше — НРТК с установленной системой радиоэлектронной борьбы, которая подавляет вражеские дроны. Замыкает колонну НРТК, на которой установлены специальные дымовые мины, которые маскируют передвижение колонны», — рассказал корреспондент «Известий» Егор Кильдибеков.

Конструкция таких НРТК продолжает непрерывно модифицироваться. Завод — производитель улучшает и меняет схемы работы комплексов на основе практического опыта, получаемого в ходе применения дронов для выполнения боевых задач. Так, в настоящее время активно идет работа над модернизацией ходовой части НРТК «Курьер». Изменения происходят путем как улучшения материалов, так и доработки самой конструкции техники.

В то же время продолжается процесс активного обучения специалистов, управляющих наземными беспилотниками.

«На сегодняшний день нами подготовлено и выпущено сертифицированных операторов и техников — более 700 человек, более 390 расчетов», — рассказал подполковник, старший офицер отдела подготовки специалистов НРТК Южной группировки войск Сафар Гусейнов.

Основной задачей НРТК на поле боя является поддержка сил Армии России. В некоторых случаях боевая единица может полноценно заменить военнослужащего.

«Самая главная задача — беречь нашего солдата. Там, где мы можем применить робота, не должен идти солдат», — подчеркнул Гусейнов.

В зоне СВО такие роботы могут выполнять самые разные задачи — подвозить припасы и боекомплект, выступать в качестве боевой единицы. При этом иногда НРТК берут на себя и другую работу.

«Есть подразделения, которые, как я слышал, используют его просто как технику для стройки: подвезти материал, загрузить что-то, выгрузить», — добавил представитель завода — изготовителя НРТК «Курьер».

Саперы группировки войск «Центр» 10 мая использовали НРТК «Курьер» с «электромагнитной пушкой» для разминирования освобожденных населенных пунктов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Устройство создает мощный импульс, который подрывает магнитные датчики взрывателей на безопасном расстоянии. Роботом управляют дистанционно, что исключает риск для личного состава.

