РИА Новости

Киселев назвал "Сармат" военно-техническим шедевром

Испытания ракетного комплекса "Сармат"
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Киселев отметил миротворческую цель "Сармата"

ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал ракетный комплекс "Сармат" военно-техническим шедевром и отметил его миротворческую цель.

Командующий РВСН Сергей Каракаев 12 мая доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном испытательном пуске ракетного комплекса "Сармат". Глава государства отметил, что параметры "Сармата" дают возможность преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.

"Ее характеристики указывают на то, что ракета предназначена не для Европы, адресат ее - за океаном. Цель ее - миротворческая: остудить пыл в случае чего. Это важно понимать - мы никому не угрожаем, просто сообщаем о возможностях", - передает слова Киселева ИС "Вести".

Гендиректор пояснил, что "Сармат" - это асимметричный ответ на планы США создать систему ПРО "Золотой купол".

"Он обесценивает, буквально обнуляет ее за счет сверхскорости, сверхдальности и сверхманевренности", - сказал Киселев.

Изготовить подобное можно, лишь имея выдающуюся школу, уникальные материалы, твердое лидерство и уверенную нравственную основу, добавил гендиректор. "Получился военно-технический шедевр", - заключил он.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
