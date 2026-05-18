Деловая газета "Взгляд"

Польша запустила сеть спутников для разведки над Россией

Варшава успешно развернула собственную сеть космических аппаратов для получения геопространственных изображений, завершив один из самых оперативных проектов в этой сфере.

Польское Министерство обороны объявило о вводе в эксплуатацию системы из четырех разведывательных микроспутников MikroSAR разработки компании ICEYE Polska, сообщают "Вести". Ведомство также показало снимки российских объектов, сделанные этими космическими аппаратами.

"Всего через год после подписания контракта Польша ввела в эксплуатацию систему MikroSAR – одну из самых быстро реализованных спутниковых программ в мире", – говорится в заявлении военного ведомства, опубликованном в социальной сети X.

Для демонстрации потенциала своей технологии компания опубликовала высокодетализированные изображения базы Северного флота в Гаджиево, датированные 6 мая. По словам главы компании ICEYE Polska Витольда Витковича, орбитальная система, состоящая из нескольких десятков спутников, обладает высокой устойчивостью к внешнему воздействию: поражение одного аппарата не приведет к выводу из строя всей спутниковой сети, поскольку нейтрализовать одновременно всю группировку значительно труднее.

Стоимость соглашения с компанией ICEYE достигла 860 млн злотых, что эквивалентно примерно 235 млн долларов или более 17,3 млрд рублей.

На данный момент на орбите успешно функционируют четыре аппарата, однако в будущем планируется запуск еще трех спутников. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш на торжественной церемонии отметил, что республика вошла в число восьми европейских государств, обладающих независимыми возможностями космической разведки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, финская компания Iceye и немецкий концерн Rheinmetall договорились о создании совместного предприятия по производству спутников радиолокационной разведки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил высокую стоимость милитаризации для польских налогоплательщиков.

Министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш допустил возможность возвращения обязательной военной службы по призыву.

Елизавета Шишкова

