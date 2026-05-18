Как воюют Су-35С и МиГ-31БМ: Особенности применения ракет воздух-воздух в зоне СВО

В российском специализированном издании в 2026 году впервые появился официальный анализ боевого применения авиационных управляемых ракет большой дальности в ходе СВО. Фактические данные о пусках наших ракет Р-37М на 300 км, тактика маневрирования авиации врага с разворотом на 180°, зоны поражения ЗРК от 50 км и общие выводы для развития тактики истребительной авиации.

Фактические данные о боевом применении авиации и управляемых ракет класса «воздух — воздух» большой дальности в ходе специальной военной операции

С осени 2022 года к выполнению задач специальной военной операции привлечены тяжелые истребители МиГ-31БМ с управляемыми ракетами большой дальности Р-33 предыдущего поколения. Затем на них же начали применять современную ракету Р-37М, которая имеет активную радиолокационную головку самонаведения, захватывающую воздушные цели на дальности нескольких десятков километров. Максимальная дальность пуска ракеты Р-37М на больших высотах при атаке цели в переднюю полусферу достигает 300 км. Кроме МиГ-31БМ, ракета Р-37М применяется также на истребителях Су-35С, которые превосходят МиГ-31БМ по времени дежурства в воздухе и по дальности обнаружения воздушных целей.

Противник после эффективного применения российской стороной ракет Р-37М изменил тактику. Высокотехнологичные средства разновидовой разведки НАТО незамедлительно передавали органам управления Вооруженных сил Украины информацию о находящихся над территорией истребителях Воздушно-космических сил РФ, а также выявляли факты пусков ракет по целям на значительном удалении от линии боевого соприкосновения. Летчики врага, получив такую информацию, выполняли энергичное траекторное маневрирование с разворотом на 180 градусов, а также ставили активные помехи. Маневр разворота менял направление атаки с передней полусферы на заднюю, что уменьшало максимальную дальность пуска управляемых ракет всех типов не менее чем в два раза при фиксированном времени управляемого полета ракеты.

Типовой порядок действий самолетов противника включал следующие параметры: участие в ударе, как правило, двух пар самолетов Су-25 или МиГ-29 на двухминутном интервале с дистанцией около 30 км, начальная высота полета по направлению к линии боевого соприкосновения от 600 до 1200 м, сопровождение истребителем прикрытия Су-27. На дальности 60–70 км от линии боевого соприкосновения пара выполняла энергичный маневр «змейка» с отворотом на угол 45–60 градусов и со снижением до 150–200 м. Затем следовал полет к линии боевого соприкосновения с разгоном до 800–1000 км/ч и выполнение парой энергичного виража на дальности 30–35 км от линии. При получении информации об отвороте российского истребителя от линии боевого соприкосновения ударная пара немедленно выполняла энергичный маневр с максимальным разгоном скорости для выхода на рубеж применения авиационных средств поражения, наносила удар и уходила на максимальной скорости по обратному маршруту.

Противник также перешел от стационарной объектовой противовоздушной обороны к скрытым, мобильным засадным действиям. Буферная зона поражения зенитных ракетных комплексов вооруженных сил противника составляет от полутора до нескольких десятков километров в зависимости от направлений действий войск, а на основных направлениях ее среднее значение составляет не менее 50 км. Зафиксирован случай, когда истребитель Су-35С, поврежденный ракетой зенитного ракетного комплекса противника, был посажен на аэродроме, пилот остался цел, а при послеполетном осмотре специалисты насчитали 28 пробоин.

Выводы авторов статьи на основе приведенных фактов

Сравнение тактико-технических характеристик бортовых прицельных систем истребителей Воздушно-космических сил РФ и истребителей Вооруженных сил Украины, а также характеристик применяемых управляемых ракет показывает явное преимущество истребителей ВКС. Однако это преимущество могло бы привести к победе только при дуэльной ситуации и при отсутствии посторонней помощи. Арсенал тактических приемов воздушного боя на средних дистанциях и ближнего боя, применяемых в локальных войнах относительно недавнего прошлого, для условий специальной военной операции остался невостребованным.

К факторам, снижающим эффективность российской авиации, авторы относят: широкомасштабную военную помощь стран НАТО и Европейского союза, функционирование зенитных ракетных комплексов Вооруженных сил Украины советского и зарубежного производства, эффективность средств разновидовой разведки США и стран НАТО, а также ряд недостатков в разведывательно-информационном обеспечении Воздушно-космических сил РФ. К причинам тактического успеха противника в начальные периоды боевых действий отнесены: мощная информационная поддержка западных средств разведки и отдельные проявления шаблонных действий с российской стороны, заключавшиеся в постоянном использовании одних и тех же аэродромов взлета и посадки, маршрутов и профилей полета, зон дежурства в воздухе.

Потенциальные возможности российской системы разведки на сегодняшний день явно не превосходят имеющиеся суммарные потенциальные возможности системы разведки противоборствующих стран, что пока не позволяет в полной мере обеспечить должный контроль текущего местоположения и маршрутов перемещения наземных средств противовоздушной обороны противника. Основными направлениями совершенствования авторы называют увеличение дальности захвата активной радиолокационной головки самонаведения, повышение ее помехозащищенности, снижение величины эффективной отражающей поверхности управляемых ракет, реализацию режимов перенацеливания ракеты с одной цели на другую, а также возможность передачи управления ракетой с одного носителя на другой. Необходимым условием повышения эффективности признано совершенствование системы управления истребительной авиацией в направлении повышения оперативности доведения летным экипажам решения на применение ракет по цели.

В итоге авторы делают следующий вывод: сравнение боевых возможностей противоборствующих авиационных группировок лишь на основе сопоставления отдельных тактико-технических характеристик истребителей и ракет не может адекватно отражать объективную ситуацию. Даже ощутимое превосходство по отдельным критериям, например по максимальной дальности обнаружения цели или максимальной дальности пуска ракеты, не является гарантией успеха. В масштабном боевом столкновении больше шансов на достижение целей будет иметь та сторона, у которой выше уровень организации управления, точнее разведка, отлаженнее взаимодействие и надежнее обеспечение.

Источник информации: «Тактика применения авиационных управляемых ракет «воздух — воздух» большой дальности в ходе СВО» (авторы — кандидаты военных наук полковник А.Ю. Стёпкин, подполковник А.А. Гвозденко и Ю.Г. Кравцов), официальный журнал Министерства обороны РФ «Военная Мысль», №1/2026.

Михаил Петровский