ОДК предлагает использовать быстровозводимые электростанции на базе НК-37 для отраслевого заказа

Монтаж таких модульных газотурбинных электростанций производится в три раза быстрее стационарных объектов

Компания «ОДК Инжиниринг» (входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех) предложила применять в энергодефицитных регионах России быстровозводимые газотурбинные электростанции на базе двигателя НК-37. Это решение позволит возводить модульные газотурбинные электростанции в три раза быстрее стационарных объектов, которые строятся по индивидуальным проектам. Оно также может стать типовым для отраслевого заказа, формирование которого обсуждается Министерством энергетики Российской Федерации.

На форуме-выставке «Госзаказ-2026» компания «ОДК Инжиниринг» предложила включить быстровозводимые газотурбинные электростанции на базе НК-37 в линейку оборудования, предназначенного для создания федерального мобильного резерва мощности. Этот резерв будет состоять из оборудования по производству электроэнергии, которое можно будет перемещать в энергодефицитные регионы России.

Двигатель НК-37 разработки и производства самарского предприятия «ОДК-Кузнецов» сочетает высокую эффективность, надежность и низкие эксплуатационные затраты. На его базе «ОДК Инжиниринг» создает принципиально новую линейку энергетического оборудования — быстровозводимые газотурбинные электростанции мощностью 25 МВт и 32 МВт. Оборудование способно работать на природном газе или дизельном топливе, адаптировано к экстремальным климатическим условиям и требует минимальной подготовки площадки. Благодаря высокой удельной мощности и компактным габаритам модульные ГТЭС можно будет размещать в кратчайшие сроки. Так, монтаж быстровозводимой электростанции по типовому проекту занимает 60 дней. Стационарные ГТЭС по индивидуальному проекту требуют до 180 дней.

«ОДК предлагает эффективные решения для формирования экосистемы энергообеспечения. Отраслевой заказ является механизмом развития производственных мощностей предприятий. Он позволит привлечь инвестиции в НИОКР и выводить на рынок новые продукты. Мы считаем важным унифицировать требования заказчиков для создания типовых технических решений. Это позволит перейти к серийному производству, сократить сроки реализации проектов и отказаться от дорогостоящих индивидуальных доработок. В части формирования федерального мобильного резерва мощности мы готовы предложить рынку наше решение на базе двигателя НК-37», — отметил генеральный директор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьев.

Решение о создании федерального мобильного резерва мощности рассматривается в рамках формирования отраслевого заказа в энергетике. Это часть новой государственной политики по обеспечению технологического суверенитета и инструмент долгосрочного планирования, который должен связать планы развития энергетики с мерами государственной поддержки производителей отечественного оборудования.

«ОДК Инжиниринг» является комплексным поставщиком высокотехнологичного газоперекачивающего и энергетического оборудования предприятий ОДК. Свои предложения компания внесла в рамках круглого стола «Отраслевой заказ в электроэнергетике как инструмент обеспечения инфраструктурного развития и достижения технологического суверенитета», организатором которого выступило Минэнерго России. Мероприятие состоялось в рамках ХХI форума-выставки «Госзаказ-2026», который проходит в Москве с 13 по 15 мая.