Войти
Ростех

Самолет Ил-114-300 прошел испытания в Арктической зоне

166
0
0
Самолет Ил-114-300
Самолет Ил-114-300.
Источник изображения: Объединенная авиастроительная корпорация

После обработки полученных материалов самолет получит расширение ожидаемых условий эксплуатации

Специалисты Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершили дополнительный этап сертификационных испытаний турбовинтового регионального самолета Ил-114-300 в Арктической зоне. Опытный борт выполнил серию полетов с аэродромов арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Специальные испытания воздушного судна в условиях Арктики были проведены с целью максимального расширения географии будущей эксплуатации и возможного базирования самолета. Оценку прошел пилотажно-навигационный комплекс разработки КРЭТ Госкорпорации Ростех, в частности инерциальная навигационная система БИНС-2015, обеспечивающая автономную навигацию самолета.

«Успешное завершение арктических испытаний Ил-114-300 — это важный шаг для развития отечественного авиастроения и обеспечения транспортной доступности самых удаленных регионов России. Этот самолет способен работать в экстремальных климатических условиях, что особенно актуально для нашей страны с ее обширной территорией и разнообразием климатических зон», — подчеркнул заместитель главы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Полученные по результатам проведенных проверок материалы будут в ближайшее время обработаны, и самолет получит расширение ожидаемых условий эксплуатации.

«Мы всегда подчеркивали, что самолет Ил-114-300 создавался абсолютно для всех географических широт, погодных и климатических условий, и сегодняшние испытания еще раз это подтвердили. Самолет долетел практически до Северного полюса, до „нулевой отметки“ оставалось без малого 100 км. Для определения максимальной широты базирования был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа, где находится самый северный аэродром России, расположенный на 80-й параллели. Подтвержденные широты базирования и эксплуатации говорят о том, что Ил-114 может использоваться в том числе в арктической зоне, заменив все существующие самолеты старого парка и иностранного производства в данном классе», — отметил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.

Он добавил, что в этом году работа по расширению ожидаемых условий эксплуатации будет продолжена. Летом запланированы испытания на высокие температуры, а к началу осени — на эксплуатацию самолета с грунтовых взлетно-посадочных полос.

Российский турбовинтовой Ил-114-300 создан для развития регионального авиасообщения и эксплуатации в широком диапазоне климатических зон — от арктических широт и сибирских морозов до горной местности и регионов с тропическим, субтропическим и жарким климатом. Машина может эксплуатироваться автономно с небольших аэродромов, вне зависимости от уровня их наземной инфраструктуры, в том числе с коротких взлетно-посадочных полос. Самолет построен полностью из отечественных комплектующих и оснащен двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Россия
Продукция
117С
Ил-114
Ил-114-300
ТВ7-117
Компании
Ил
КРЭТ
Минпромторг РФ
ОАК
ОДК УК
Ростех
Проекты
Арктика
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей