Самолет Ил-114-300 прошел испытания в Арктической зоне

Специалисты Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) завершили дополнительный этап сертификационных испытаний турбовинтового регионального самолета Ил-114-300 в Арктической зоне. Опытный борт выполнил серию полетов с аэродромов арктических архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.

Специальные испытания воздушного судна в условиях Арктики были проведены с целью максимального расширения географии будущей эксплуатации и возможного базирования самолета. Оценку прошел пилотажно-навигационный комплекс разработки КРЭТ Госкорпорации Ростех, в частности инерциальная навигационная система БИНС-2015, обеспечивающая автономную навигацию самолета.

«Успешное завершение арктических испытаний Ил-114-300 — это важный шаг для развития отечественного авиастроения и обеспечения транспортной доступности самых удаленных регионов России. Этот самолет способен работать в экстремальных климатических условиях, что особенно актуально для нашей страны с ее обширной территорией и разнообразием климатических зон», — подчеркнул заместитель главы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Полученные по результатам проведенных проверок материалы будут в ближайшее время обработаны, и самолет получит расширение ожидаемых условий эксплуатации.

«Мы всегда подчеркивали, что самолет Ил-114-300 создавался абсолютно для всех географических широт, погодных и климатических условий, и сегодняшние испытания еще раз это подтвердили. Самолет долетел практически до Северного полюса, до „нулевой отметки“ оставалось без малого 100 км. Для определения максимальной широты базирования был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа, где находится самый северный аэродром России, расположенный на 80-й параллели. Подтвержденные широты базирования и эксплуатации говорят о том, что Ил-114 может использоваться в том числе в арктической зоне, заменив все существующие самолеты старого парка и иностранного производства в данном классе», — отметил управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман.

Он добавил, что в этом году работа по расширению ожидаемых условий эксплуатации будет продолжена. Летом запланированы испытания на высокие температуры, а к началу осени — на эксплуатацию самолета с грунтовых взлетно-посадочных полос.

Российский турбовинтовой Ил-114-300 создан для развития регионального авиасообщения и эксплуатации в широком диапазоне климатических зон — от арктических широт и сибирских морозов до горной местности и регионов с тропическим, субтропическим и жарким климатом. Машина может эксплуатироваться автономно с небольших аэродромов, вне зависимости от уровня их наземной инфраструктуры, в том числе с коротких взлетно-посадочных полос. Самолет построен полностью из отечественных комплектующих и оснащен двигателями ТВ7-117СТ-01 разработки Объединенной двигателестроительной корпорации Ростеха.