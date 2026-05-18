Деловая газета "Взгляд"

Британия оснастила истребители на Ближнем Востоке новой системой против БПЛА

Истребитель Eurofighter Typhoon.
Источник изображения: © AP Photo / Tsafrir Abayov

Министерство обороны Великобритании провело работу по оснащению истребителей королевства на Ближнем Востоке новой системой для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил замглавы британского военного ведомства Люк Поллард.

Министерство обороны Британии модернизировало вооружение своих истребителей в ближневосточном регионе, установив новейшую систему для борьбы с дронами, передает ТАСС. Заместитель главы военного ведомства страны Люк Поллард подтвердил завершение работ по внедрению технологии.

"Была проведена великолепная работа с промышленностью по тестированию и внедрению системы в течение нескольких месяцев, которая поможет королевским ВВС сбивать гораздо больше беспилотников с гораздо меньшими затратами", – заявил Поллард. Новая установка APKWS монтируется на боевые самолеты Typhoon.

Комплекс отличается использованием лазерного наведения, что существенно снижает стоимость пуска каждой отдельной ракеты. Первые успешные испытания по поражению как воздушных, так и наземных мишеней состоялись в апреле 2026 года. Кроме того, ранее военные власти сообщали о планах направить в регион эсминец HMS Dragon.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Лондон решил поставить странам Персидского залива новые ракеты-перехватчики для борьбы с беспилотниками. Ранее Великобритания перебросила истребители Typhoon в Катар на фоне региональной напряженности. Британское военное ведомство запланировало внедрить дешевое лазерное оружие для защиты объектов от атак дронов.

Дмитрий Зубарев

