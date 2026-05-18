Новый фрегат приблизит ВМФ к возможностям советского времени.

На уходящей неделе на Северной верфи заложен девятый фрегат проекта 22350 для ВМФ России – «Адмирал флота Громов». Событие это знаковое по целому ряду причин. Какими возможностями обладает данный корабль, чем он уникален по сравнению с фрегатами других ведущих морских держав – и что нужно, чтобы фрегаты данной серии стали максимально эффективными боевыми единицами российского ВМФ?

Развал Советского Союза привел не только к утрате производственных возможностей, но и к забвению ряда принципов формирования боеспособного корабельного состава. Перечислять их можно долго, но в упрощенном виде речь идет о следующем: корабли должны строиться большими унифицированными сериями, попытки совершенствовать состав вооружения и оборудования на каждом заложенном корпусе – зло, так как приводят к разунификации, проблемам с ремонтами, сложностям в обучении личного состава и невозможности сформировать корабельное соединение из однородных по возможностям кораблей. Сейчас, к слову, эти принципы возрождаются.

А еще корабль должен быть хорошо вооружен, но при этом сбалансирован. Набор систем оружия на борту должен быть таким, чтобы одни системы не мешали применять другие.

Все эти вещи кажутся очевидными, но проблема в том, что при реальной постройке реальных кораблей от этих принципов отходили – и часто. И не только в России. С самыми негативными последствиями.

Но серия фрегатов проекта 22350 смогла этого избежать. Путь в строй ВМФ для головного корабля проекта – фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" – был невероятно тернист и долог. Проект подвел еще один отказ от старого правила – проверять все корабельные комплексы на наземных стендах. Но следующие корабли серии уже были менее проблемными и строились быстрее.

В каком-то смысле фрегаты проекта 22350 можно было считать последней надеждой ВМФ. Именно от судьбы этой серии зависело, останутся у нас надводные силы, способные действовать в дальней морской зоне, или нет. Сегодня, после закладки девятого фрегата, можно точно сказать – да. И боевым возможностями будут обладать немалыми. А еще, в силу универсальности проекта 22350, эти корабли окажутся полезными для страны при любой обстановке в мире.

Здесь нужно пояснение. Обычно у каждой страны кораблестроительные программы увязаны с более глобальной стратегией. Так, Китай пытается добиться численного превосходства над США, и самый массово строящийся китайский военный корабль, способный действовать в удаленных от Китая океанских районах – это фрегат проекта 054. Он прост, недорог, умеренно вооружен, но этих фрегатов очень много. А мощные эсминцы и авианосцы образуют ядро ударных сил, способное расправиться в сражении с почти любым противником, кроме ВМС США, да и тех заставят напрячься очень сильно, и потери нанесут немалые.

В России в силу развала СССР стратегия была скомкана. Стране нужны были "корабли на все случаи жизни". И здесь стоит сказать доброе слово о тех, что когда-то проектировал фрегаты проекта 22350.

Во-первых, эти корабли сделаны универсальными. Они могут выполнять любые задачи, хоть и не всегда лучше всех, но все же хорошо. Во-вторых, это самые вооруженные фрегаты в мире. Первые четыре корабля несут до 16 крылатых ракет, следующие пять заложенных – уже 24, и это не считая 130-мм пушки, зенитно-ракетного комплекса и торпед.

Для того же Китая или даже для США такой фрегат был бы и переразмеренным, и слишком вооруженным, и слишком универсальным, и, как следствие – слишком дорогим. Зачем им фрегат, способный нести крылатые ракеты в таких количествах, если эти ракеты есть на эсминцах? Фрегат должен быть "рабочей лошадкой", выполнять хорошо одну-две задачи, например, поиск подлодок и "демонстрация флага" – везде, где надо будет обозначить присутствие. Поэтому их надо много и должны они быть подешевле.

Но у России нет эсминцев, и их пока не построить. Фрегаты и являются самыми большими и мощными кораблями для ВМФ, которые мы можем строить на данный момент, и именно им достанутся самые сложные боевые задачи. Они, по сути, и будут надводным флотом. И должны уметь делать все.

И надо признать, они этой задаче полностью соответствуют. По составу своего вооружения и радиоэлектронного оборудования, а также наличию авиационного ангара и способности нести вертолет эти фрегаты могут бороться с подлодками и авиацией, вести ракетный и артиллерийский бой с другими кораблями или отрядами кораблей, наносить удары по береговым целям крылатыми ракетами, обстреливать береговые цели из артиллерийского орудия. Их состав ракетного оружия – 32 зенитных и 16-24 ударных ракет – беспрецедентно большой для корабля такого размера и водоизмещения. Пушка сравнимого калибра тоже мало у каких фрегатов есть, из тех, которые строятся сейчас – только у японских "Могами" (127-мм).

Головной фрегат в серии "Адмирал Горшков" сразу после сдачи флоту сходил в кругосветку без серьезных неисправностей и затруднений. Таким образом, это наилучший вариант из всех, которые нам позволяют наши промышленные возможности.

Некоторое время было неясно, в какой степени на возможность строить эти корабли повлияют санкции. Но, как видно, решения санкционных проблем найдены, и корабли продолжат строиться.

После "Адмирала Громова", девятого по счету, планируется "Адмирал Высоцкий". Если и его смогут заложить и построить, то Россия уже до некоторой степени "догонит" СССР – у последнего была серия больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1134Б в составе семи единиц и проекта 1134А в составе 10 единиц. Как видно, серия постсоветских фрегатов по численности уже подбирается к некоторым советским цифрам построенных БПК.

При этом фрегаты по своей мощи превосходят ракетные крейсера проектов 58 (четыре единицы), 1134 (четыре единицы) и даже, за счет качеств и тактико-технических характеристик ракетного оружия – проект 1164 (три сдано флоту, один ржавеет на Украине). В общем, девятый корпус, да еще и в такое время – хороший знак, есть чему порадоваться.

Однако стоит помнить, что техника не воюет сама – воюют люди, управляющие ей. Кроме того, некоторые недостатки кораблей можно выявить, только применяя их по предназначению. Горе флоту, который узнал про недостатки своих кораблей только на войне. То, какие потери понесли британцы на Фолклендах – яркий пример.

Действием, необходимым для решения всех вопросов, связанных с боеспособностью кораблей, являются стрельбы.

Например – отражение учебных ракетных ударов по кораблю, с реальными пусками зенитных ракет по реально летящим ложным целям, правдоподобно имитирующим западные противокорабельные ракеты, малозаметные и маловысотные. Реальные стрельбы торпедами и антиторпедами по реалистичным ложным целям – чтобы быть готовыми отражать атаки из-под воды.

А также приближенные к боевым учения по выводу фрегата на рубеж применения ракетного оружия про кораблям противника, интенсивно уклоняющимся от удара и самим пытающимся его нанести. Использование вертолета в борьбе с подлодками в сильную качку и ветер. Пуски противокорабельных ракет по мишеням в сложной помеховой обстановке. Отработка точной стрельбы из артиллерийского орудия по всем типам целей – воздушным, надводным и наземным, с разных скоростей хода. Отдельный вопрос – подготовка кораблей и экипажей к борьбе с безэкипажными катерами.

Фрегаты проекта 22350, как и любое оружие – технически не идеальны, но отработка указанных задач с максимальным напряжением сил и тщательной подготовкой сможет свести значение всех имеющихся недостатков кораблей к нулю. При соответствующей подготовке экипажей "Адмирал Громов" и все другие корабли в серии станут не только боевой единицей на бумаге, но и будут ею реально. И тогда девять или десять наших тяжеловооруженных фрегатов окажутся военным фактором, куда более весомым, чем в полтора-два раза большее количество кораблей попроще.

Александр Тимохин