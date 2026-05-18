Куба запросила дополнительную военную помощь у Москвы

Куба приобрела ударные и разведывательные беспилотники российского и иранского производства, разместив их в стратегических точках на острове. Об этом сообщает близкое к администрации Трампа американские издание Axios.

По версии издания, кубинское правительство якобы рассматривало варианты атаки на американскую базу в Гуантанамо, а также удар по военно-морской базе Ки-Уэст, расположенной на одноименном острове в архипелаге Флорида-Кис. С этой целью Гавана закупила российские и иранские дроны, разместив их в стратегических точках по всему острову. Естественно, никаких доказательств этому нет, а Axios ссылается на некие «секретные данные».

Куба приобрела более 300 военных дронов, многие из которых поступали из России и Ирана с 2023 года, и обсуждала возможные планы их использования против военной базы США в Гуантанамо, американских военных кораблей и, возможно, Ки-Уэста.

Как утверждается, правительство Кубы запросило у Москвы дополнительную военную помощь, а также внимательно отслеживает ситуацию на Ближнем Востоке, изучая опыт противостояния Ирана США. Кроме того, иранские военные советники якобы присутствуют в Гаване. Одновременно кубинцы готовятся к американскому вторжению, проходя военную подготовку. В случае начала вторжения тысячи кубинцев уйдут в леса для ведения партизанской войны.

Ранее Трамп заявил, что так или иначе, но США войдут на Кубу, чтобы «сделать жизнь кубинцев лучше». Президент США хочет принести на остров «демократию и свободу», потому что кубинцы достойны «лучшей доли».