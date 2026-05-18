Войти
Военное обозрение

В США намерены удвоить темпы строительства атомных подводных лодок

151
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы США хотят серьезно ускорить строительство и принятие в состав флота атомных подводных лодок. Темпы производства АПЛ в период с 2027 по 2031 финансовые годы должны удвоиться.

Это означает, что американские ВМС рассчитывают получать в этот период минимум три атомные субмарины ежегодно: одну стратегическую класса «Колумбия» (Columbia) и две многоцелевые класса «Вирджиния» (Virginia) четвертого поколения.

На эту амбициозную программу запланировано выделить 124,9 млрд долларов (9,15 трлн руб.), следует из опубликованного накануне ВМС США ежегодного плана по строительству судов. Деньги поделят следующим образом: почти половина (62 млрд долларов) пойдет на создание пяти ракетоносцев Columbia, а оставшиеся средства направят на постройку десяти подлодок Virginia. Дополнительно запланировано $6,2 миллиарда инвестировать в развитие американской судостроительной промышленности.

Программа увеличения атомного подводного флота ВМС США не просто амбициозная, но и потребует почти революционных решений, связанных с ускорением темпов строительства АПЛ. В минувшие годы американские судостроители сдавали в год одну полностью достроенную подлодку. Для спуска на воду трех субмарин с ядерными силовыми установками уходило более трех лет, если не возникали задержки.

Различные проблемы, приводящие к задержкам сдачи субмарин от запланированных сроков, у военных судостроителей США возникают перманентно. В частности, в 2024 году вправо на два-три года было сдвинуто окончание сроков постройки подлодок Virginia, о чем официально были уведомлены ВМС США. Проблемы эти носят многовекторный и системный характер, решить их только увеличением финансирования практически невозможно.

Да и с финансированием не все гладко. Каждая отсрочка постройки кораблей приводит к значительному удорожанию проектов, что требует дополнительных согласований в Конгрессе, которые далеко не всегда проходят гладко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Проекты
Virginia АПЛ
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей