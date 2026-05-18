В США намерены удвоить темпы строительства атомных подводных лодок

Военно-морские силы США хотят серьезно ускорить строительство и принятие в состав флота атомных подводных лодок. Темпы производства АПЛ в период с 2027 по 2031 финансовые годы должны удвоиться.

Это означает, что американские ВМС рассчитывают получать в этот период минимум три атомные субмарины ежегодно: одну стратегическую класса «Колумбия» (Columbia) и две многоцелевые класса «Вирджиния» (Virginia) четвертого поколения.

На эту амбициозную программу запланировано выделить 124,9 млрд долларов (9,15 трлн руб.), следует из опубликованного накануне ВМС США ежегодного плана по строительству судов. Деньги поделят следующим образом: почти половина (62 млрд долларов) пойдет на создание пяти ракетоносцев Columbia, а оставшиеся средства направят на постройку десяти подлодок Virginia. Дополнительно запланировано $6,2 миллиарда инвестировать в развитие американской судостроительной промышленности.

Программа увеличения атомного подводного флота ВМС США не просто амбициозная, но и потребует почти революционных решений, связанных с ускорением темпов строительства АПЛ. В минувшие годы американские судостроители сдавали в год одну полностью достроенную подлодку. Для спуска на воду трех субмарин с ядерными силовыми установками уходило более трех лет, если не возникали задержки.

Различные проблемы, приводящие к задержкам сдачи субмарин от запланированных сроков, у военных судостроителей США возникают перманентно. В частности, в 2024 году вправо на два-три года было сдвинуто окончание сроков постройки подлодок Virginia, о чем официально были уведомлены ВМС США. Проблемы эти носят многовекторный и системный характер, решить их только увеличением финансирования практически невозможно.

Да и с финансированием не все гладко. Каждая отсрочка постройки кораблей приводит к значительному удорожанию проектов, что требует дополнительных согласований в Конгрессе, которые далеко не всегда проходят гладко.