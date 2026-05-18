Военное обозрение

Двухместный вариант истребителя Су-57 приступил к наземным испытаниям

Источник изображения: topwar.ru

Российский истребитель пятого поколения Су-57 получил новую двухместную версию. Об этом сообщают российские профильные ресурсы.

В субботу, 16 мая, компания «Сухой» вывела на наземные испытания новую двухместную модификацию истребителя Су-57. На данный момент самолет проходит испытания на земле, полеты еще не начинались. Других подробностей пока нет, разработчики тему двухместного Су-57 не афишируют. Предварительно, самолет может получить название Су-57Д и Су-57УБ, если он будет использоваться в качестве учебно-боевого.

Будет он называться Су-57Д или Су-57УБ — поглядим. Как вариант — Су-57ЭД.

О разработке двухместного варианта Су-57 сообщалось еще в 2020 году, данную модификацию самолета планировали создать в интересах иностранного заказчика, но без каких-либо пояснений. Также не исключалось, что такой истребитель будет востребован и в российских ВКС, особенно в роли командного пункта управления беспилотниками, например тем же «Охотником».

Патент на двухместный Су-57 был получен в 2023 году, конструкция планера претерпела незначительные изменения с учетом увеличения кабины экипажа. О каких-то других изменениях пока ничего не сообщается.

