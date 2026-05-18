Армия Вьетнама демонстрирует малогабаритный водный дрон-камикадзе

Военнослужащие Народной армии Вьетнама продемонстрировали довольно любопытное изобретение, которое вполне может стать при определенных условиях массовым и достаточно эффективным автономным средством поражения надводных и прибрежных объектов.

Вьетнамские умельцы разработали довольно нехитрый девайс, который внешне чем-то даже похож на игрушку. Судя по видео демонстрации самоделки, это небольшой пластиковый катер с электрическим двигателем и дистанционным управлением. На него крепится кумулятивный боеприпас, превращающий катерок во вполне серьезное средство поражения.

Область его применения ограничена небольшими водоемами, где нет сильного волнения. Это реки, озера, рисовые чеки, при определенных погодных условиях и прибрежные морские воды.

В отличие от морских дронов, которым нужна мореходность и большая дальность, для закрытых и часто поросших растительностью водоемов критичны малая осадка, бесшумность электромоторов и простая зарядка от розетки.

Зато беспилотный катер-камикадзе стоит очень дешево. Скорее всего, это пример так называемой гаражной сборки: электроника открыта, кумулятивный заряд закреплен прямо на корпусе. Разработка ведется в условиях ограниченного финансирования, с использованием подручных материалов и гражданских компонентов. Получился этакий водный аналог небольших гражданских БПЛА со взрывчаткой, которые весьма эффективны для поражения определенных целей.

При этом движется катер-камикадзе довольно быстро, маневрирует и способен неожиданно атаковать из засады. Такой снаряд очень сложно обнаружить, особенно ночью, а значит, и подбить. Особенно, когда на цель будет заходить с разных сторон большое количество таких беспилотников.