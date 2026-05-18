Писториус ищет ракеты (Süddeutsche Zeitung, Германия)

SZ: Германия собирается купить у Украины ракеты и беспилотники

После отказа США от переброски в Германию ракет средней дальности Минобороны ФРГ ищет альтернативы, пишет Süddeutsche Zeitung. В качестве одного из вариантов рассматривается закупка на Украине ракетных комплексов "Фламинго". Но проблема в том, что их у самого Киева еще нет.

Георг Исмар (Georg Ismar)

Как Германия может компенсировать отказ США от поставок ракет средней дальности? Министр обороны изучает альтернативы, и Украина также может помочь.

Нильс Хильмер уже некоторое время носит в портфеле записку с цитатой бывшего министра обороны и внутренних дел Томаса де Мезьера: "Лучшая реклама для правительства — хорошее управление". Государственный секретарь Хильмер, помимо прочего, отвечает в министерстве обороны за кооперацию в сфере вооружений. И сейчас у доверенного сотрудника министра Бориса Писториуса действительно много работы.

В Бендлер-блоке (одно из зданий Минобороны ФРГ, — прим. ИноСМИ) в Берлине оба политика из СДПГ не слишком хотят зацикливаться на дрязгах внутри коалиции. Когда речь заходит об управлении страной, помимо возможных государственных инвестиций в танковый завод KNDS их особенно беспокоит вопрос "разрыва в возможностях".

В Калининградской области Россия разместила ракеты, которые достают до Берлина

Хильмер и Писториус ищут альтернативы после того, как президент США Дональд Трамп отказался от размещения ракет средней дальности в Германии. По их мнению, из-за отсутствия этого типа вооружений исчезает ключевой элемент сдерживания против комплексов "Искандер", которые Россия разместила в Калининградской области и которые, как считается, могут поражать цели вплоть до Берлина (оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" были размещены в Калининградской области в ответ на переброску в Европу американских ракет, — прим. ИноСМИ).

На этой неделе Писториус провел на Украине два дня. Он стал одним из немногих западных политиков, кто отправился в район неподалеку от линии фронта: там он смог посетить высокотехнологичный командный центр и наблюдать беспилотную составляющую боевых действий вживую. Этот конфликт меняет многие прежние представления о военных принципах.

Так, Украина, которой Германия так и не поставила крылатые ракеты Taurus, разработала собственные средства поражения средней дальности и беспилотники с большой дальностью полета. Это, в свою очередь, может помочь немцам сократить дефицит возможностей, возникший из-за того, что ракеты Tomahawk и другие системы из США пока не поступят.

На киевском вокзале, в полумраке, на фоне уже готового к отправлению ночного поезда в Польшу, Писториус дал программе Heute-Journal на телеканале ZDF примечательное интервью. Украина — уже на пятом году конфликта, а Берлин внезапно просит у нее помощи. Ни одна западная страна сейчас не располагает таким практическим опытом реального боя, как Украина, "как бы печально это ни было", отметил Писториус.

Министра обороны спросили, не кажется ли ему ироничным то, что он сейчас едет в Украину и вскоре может закупить там оружие с дальностью действия, которой не хватает Германии. "Это один из тех разрывов в возможностях, над закрытием которых я работаю с 2023 года", — признал он. В июле 2024 года казалось, что вопрос решен. На полях саммита НАТО была достигнута договоренность между канцлером Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом: начиная с 2026 года в Германии должны были разместить крылатые ракеты Tomahawk, баллистические ракеты Standard Missile 6, а также новое гиперзвуковое оружие большой дальности Dark Eagle с дальностью поражения целей около 2800 километров. Однако обещанный ракетный батальон теперь не прибудет, предположительно из-за недовольства Трампа критикой со стороны канцлера Фридриха Мерца конфликта вокруг Ирана.

В партии Писториуса (СДПГ) идея переброски ракет с самого начала вызывала острые споры. Многолетний руководитель парламентской фракции Рольф Мютцених считал решение ошибочным: по его мнению, оно заметно повышало риск эскалации, тогда как у НАТО уже есть развернутая многоуровневая система сдерживания. Кроме того, поскольку комплексы планировалось разместить только в Германии, страна окажется в приоритетном порядке на прицеле у России. Писториус тогда — и сейчас — с этим не согласен. Спор отчасти напоминает дискуссию вокруг "двойного решения" НАТО в 1980-е годы: наращивание вооружений, чтобы в итоге поставить Советский Союз на колени.

В качестве альтернативы Писториус сейчас реализует трехстороннюю стратегию. Он и Хильмер, во-первых, смотрят в сторону Украины: рассматривается также вариант сдерживания за счет дальнобойных беспилотников, которые крупными "роями" могли бы перегрузить ПВО противника, например в Калининградской области. И хотя Германия отказалась передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью поражения 500 километров, были заключены соглашения о поддержке разработки собственных украинских крылатых ракет.

Так, Украина в ускоренном порядке разрабатывает крылатую ракету "Фламинго" с дальностью полета до 3000 километров. По данным производителя Fire Point, Берлин изучает возможность закупки подобных ракет, хотя система пока находится на стадии испытаний. Другой вариант — дальнобойные беспилотники: они относительно дешевы, но по мощности боевой части и точности заметно уступают ракетам. "Если ключевой фактор — дальность поражения, то в краткосрочной перспективе это единственные реальные варианты", — считает специалист по обороне Фабиан Хоффман из Университета Осло.

Шесть европейских стран решили действовать сообща, но для этого нужно время

Вторая опора Писториуса называется ELSA. Это аббревиатура от "Европейского оружия дальнего радиуса действия". Германия, Франция, Швеция, Италия, Польша и Великобритания хотят совместно разрабатывать крылатые ракеты и гиперзвуковые планирующие блоки с дальностью полета более 2000 километров. Однако пока есть только заявления о намерениях, и предполагается, что разработка займет не менее пяти лет.

Третий столп — это сохранение опоры на США, но уже в соответствии с философией заключения сделок Дональда Трампа. Госсекретарь Хилмер недавно посетил Пентагон и встретился с высокопоставленными чиновниками для обсуждения новых форм сотрудничества, а Писториус планирует посетить США в конце мая. Среди вариантов рассматривается не только закупка ракет Tomahawk, но и создание новых совместных предприятий, например для производства крылатых ракет. Несколько таких предприятий уже существуют: так, производитель ракет Taurus, компания MBDA, вскоре должна начать в баварском Шробенхаузене выпуск зенитных ракет Patriot. А компания Rheinmetall в Веце изготавливает элементы фюзеляжа для американских истребителей F-35, которые европейские страны НАТО заказали в больших количествах.

Кроме того, компания MBDA заключила с бундесвером контракт на серийное производство новой крылатой ракеты Taurus Neo. Ракета должна усилить возможности бундесвера по нанесению дальних ударов, но ее дальность составляет лишь около 500 километров. Эксперт Хоффман советует развивать все эти направления параллельно и вместе с промышленностью искать способы ускорить производство. "Если европейские государства не пойдут ни по одному из этих путей, я не предвижу появления у Европы каких-либо реальных возможностей для нанесения дальних и глубоких ударов до середины 2030-х годов", — пишет эксперт в статье. В связи с выходом США из программы сейчас срочно необходим "европейский особый путь".