Путин назвал испытание ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом

Путин: испытание «Сармата» — большое событие в жизни страны

Президент России Владимир Путин назвал проведенное на этой неделе испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» большим событием и безусловным успехом в укреплении обороноспособности страны.

«Поздравляю Министерство обороны, всех работников, научных сотрудников, инженеров, организаторов производства оборонно-промышленного комплекса, головных исполнителей и многотысячную кооперацию с этим большим событием и безусловным успехом», — приводит слова российского лидера ИС «Вести».

Об успешных испытаниях «Сармата» Путину доложил 12 мая командующий российскими Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев. Это событие, как заявил на следующий день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, является важным для страны. Тогда же он указал на отсутствие на Западе официальной реакции на пуск.

Заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров 14 мая, разговаривая с корреспондентом «Известий» Николаем Ивановым, рассказал, что возможности нового оружия опережают зарубежные технологии. Накануне военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов оценил системы «Сармат» и «Орешник» против инфраструктуры НАТО.