Военное обозрение

США заинтересовались украинской системой боя Delta

Источник изображения: topwar.ru

США заинтересовались украинской системой управления боем под названием Delta. Об этом заявил министр армии США Дэн Дрисколл.

Американцы начали изучать украинскую систему управления боем, планируя или скопировать ее, или создать что-то подобное. Как заявил Дрисколл, это что-то «невероятное», объединяющее в одну сеть «дроны, сенсоры и огневую платформу». По словам министра, у США такой системы на сегодняшний день нет.

Мы многому научились у украинцев.

Система управления боем Delta применяется ВСУ с самого начала российской СВО. Она представляет собой цифровую систему ситуационной осведомлённости и управления боем на оперативно-тактическом уровне. Delta собирает данные от различных источников в режиме реального времени, позволяя войскам действовать скоординированно.

В Киеве называют систему разработкой Украины совместно с НАТО, поэтому она должна быть совместима с западными системами управления. В настоящее время в систему активно внедряется искусственный интеллект, чтобы сделать ее еще более доступной. Сейчас Delta работает через западный спутниковый интернет и доступна даже с телефона.

