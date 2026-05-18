Европа не тянет собственное перевооружение и снабжение оружием Украины

Источник изображения: topwar.ru
Планы НАТО по перевооружению находятся на грани срыва по причине взлета цен на оружие. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
В Европе резко взлетели цены на военную технику и оружие, за последние два года стоимость военной продукции возросла на 50-60%. И это всё на фоне отказа США от поддержки Украины. Как заявил Певкур, это вынуждает европейские страны дополнительно вкладываться в поддержку Украины, несмотря на рост расходов. Но содержать Украину и проводить одновременно перевооружение очень сложно.
Европа ставит перед собой задачу перевооружения на фоне «агрессии» России, планируя завершить модернизацию своих армий к 2029-2030 годам. Однако этого будет сложно добиться, поскольку европейская оборонная промышленность не производит всего спектра необходимых вооружений, да и объемы выпуска слишком малы.
В то же время Европа начала перепрофилировать гражданское производство на военное. В частности, в Германии принадлежащие автоконцернам заводы переходят с выпуска автомобилей на выпуск военной продукции.