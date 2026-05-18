Европа не тянет собственное перевооружение и снабжение оружием Украины

Планы НАТО по перевооружению находятся на грани срыва по причине взлета цен на оружие. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В Европе резко взлетели цены на военную технику и оружие, за последние два года стоимость военной продукции возросла на 50-60%. И это всё на фоне отказа США от поддержки Украины. Как заявил Певкур, это вынуждает европейские страны дополнительно вкладываться в поддержку Украины, несмотря на рост расходов. Но содержать Украину и проводить одновременно перевооружение очень сложно.

Европа взяла на себя основную часть расходов на снабжение Украины, поскольку США переключают внимание на другие задачи.

Европа ставит перед собой задачу перевооружения на фоне «агрессии» России, планируя завершить модернизацию своих армий к 2029-2030 годам. Однако этого будет сложно добиться, поскольку европейская оборонная промышленность не производит всего спектра необходимых вооружений, да и объемы выпуска слишком малы.

Страны ЕС сталкиваются с дефицитом предложения на рынке, а при этом местная оборонная промышленность не готова инвестировать больше средств до тех пор, пока правительства не подпишут контракты.

В то же время Европа начала перепрофилировать гражданское производство на военное. В частности, в Германии принадлежащие автоконцернам заводы переходят с выпуска автомобилей на выпуск военной продукции.