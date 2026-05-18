Куда делись все АК-47? (The New York Times, США)

NYT: за последний год продажи "Калашниковых" значительно сократились

За последние 12 месяцев "рынок АК превратился в бледную тень себя прошлого", пишет NYT. Главную скрипку тут сыграла геополитическая ситуация.

Томас Гиббонс-Нефф (Thomas Gibbons-Neff)

Автоматы, которые когда-то повсеместно встречались на рынке оружия США, начали исчезать по целому ряду причин.

Линейка автоматов типа АК-47, которые с середины XX века появлялись практически в каждой зоне боевых действий, представляет собой, пожалуй, самый узнаваемый силуэт огнестрельного оружия в истории. Однако гражданские версии, некогда столь распространенные в Соединенных Штатах, постепенно исчезают с прилавков.

"Внезапно ничего не осталось", — констатирует Джим Фуллер, оружейник, которого считают одним из "крестных отцов" американского рынка АК и ведущим специалистом по изготовлению винтовок на заказ.

Крах рынка "Калашниковых" наглядно показывает, как геополитика влияет на поведение сообщества любителей оружия. Среди причин исчезновения этого сегмента — пошлины, санкции, рост цен на боеприпасы в связи с конфликтом на Украине и стремительно растущая популярность AR-15.

Культовый силуэт АК по-прежнему узнаваем, но новая цена отпугивает покупателей. Если в 1980-х годах "Автомат Калашникова" стоил пару сотен долларов, то теперь его цена выросла в пять раз, и многие рассматривают его как предмет роскоши. Зарубежные производители, поставлявшие комплектующие и винтовки, теперь сосредоточены на снабжении европейцев, а не на американских клиентах, которые прежде составляли их базу.

"Из-за пошлин трудно конкурировать с американской продукцией, поэтому нам пришлось переориентироваться на европейский гражданский рынок", — отмечает Яцек Попински, генеральный директор польской компании WBP, экспортирующей детали и готовые АК в США. В итоге в Америке осталось лишь небольшое число импортеров и производителей, пытающихся сохранить статус этой винтовки в национальной оружейной культуре.

История автомата в Северной Америке началась в 1956 году, когда мир впервые увидел новый класс оружия из Советского Союза. Фотограф журнала Life запечатлел венгерского революционера Йожефа Тибора Феджеса, вооруженного тем, что позже стало любимым инструментом повстанцев и американских коллекционеров. Ранние модели, включая АК-47, предшествовали появлению АКМ в 1959 году. Именно АКМ стал современным стандартом "Калашникова", распространившимся по миру, хотя термин "АК-47" прочно закрепился в поп-культуре.

К 1980-м годам, когда Джим Фуллер только начал интересоваться этой необычной винтовкой, она была дешевой и доступной благодаря массовому производству в Китае. Однако в 1989 году администрация Буша ввела запрет на импорт после трагедии в Стоктоне (Калифорния), где стрелок использовал китайский АК производства Norinco. Это стало первым из законодательных актов, постепенно ограничивавших рынок АК в США.

К началу 2000-х значительную долю рынка занимали изделия из Румынии, Болгарии, Польши и России. Российские винтовки пользовались особым спросом, особенно после истечения срока действия запрета на штурмовое оружие в 2004 году. Популярности способствовали и войны в Ираке и Афганистане: ветераны, часто видевшие АК на поле боя, отдавали ему предпочтение и дома.

Ситуация резко изменилась в 2014 году. Санкции Белого дома в отношении российских компаний фактически закрыли гражданский рынок США для оригинальных АК. Сейчас, когда конфликт на Украине длится уже пятый год, американский сегмент "Калашниковых" превратился в бледную тень себя в прошлом. Резкое удорожание боеприпасов калибров 7,62×39 и 5,45×39 миллиметров, востребованных украинской армией, также снизило интерес к платформе.

По данным Национальной федерации стрелкового спорта, с 1990 года в США находится в обращении более 30 миллионов "современных спортивных винтовок" (термин объединяет АК и AR-15). Хотя точных данных нет, эксперты отмечают, что падение спроса на АК вызвано более низкой стоимостью AR-15 и патронов к ней. Раньше именно дешевизна была главным козырем "Калашникова".

"Мы наблюдаем существенное снижение объема продаж АК за последние 12 месяцев", — подтверждает Блейн Бантинг, владелец Atlantic Firearms. По его словам, инфляция и изменение цен на патроны 7,62 и 5,56 миллиметров привели к заметному спаду. Некоторые компании пытаются выпускать версии АК под калибр AR-15, но такие образцы зачастую менее надежны из-за характеристик патрона.

Польша, будучи надежным членом НАТО и ключевым поставщиком для Украины, сохраняет прочные позиции на рынке США благодаря историческому опыту производства АК. Радомский завод "Лучник" был одним из первых, кому Москва разрешила выпуск автоматов за пределами СССР. Предприятие, некогда поставлявшее оружие в Северную Корею и Ливию, адаптируется к новым реалиям.

Завод в часе езды от Варшавы словно застыл между эпохами: в цехах соседствуют современные линии и устаревшие станки, которые можно запустить вручную в случае атаки. Автомат Beryl производства этого завода славится высоким качеством, но и его цена значительно выросла. Коммерческий директор завода Радомир Балазы признает, что американский рынок сейчас переживает непростые времена.

Несмотря на общий спад, находятся те, кто выбирает АК за простоту. Камила Оливейра из Род-Айленда планировала купить этот автомат как первое ружье. "Я понимаю этот механизм", — говорит она. Однако, накопив 1200 долларов, девушка была вынуждена потратить их на ремонт автомобиля.