Вестник Мордовии

Двухместная версия самолета 5-го поколения Су-57 появилась в России

Истребитель Су-57
Истребитель Су-57.
Источник изображения: @ Нина Падалко/РИА Новости/Пресс-служба ОАК

Российский самолет пятого поколения Су-57 обзавелся двухместной модификацией. Об этом в своей группе в ВК сообщил Fighterbomber. По его данным, в субботу в рамках испытаний этот образец совершил проруливание. Какие-то другие подробности отсутствуют.


В настоящее время версией с двумя пилотами обладает только Китай, где проходит испытание J-20S.Причем речь идет не об учебно-боевом варианте. Второй летчик взаимодействует с ведомыми беспилотными летательными аппаратами различного назначения. В КНР демонстрировались несколько образцов таких БПЛА.

Что касается США, то в середине 90-х годов планировалось, что будет создан учебно-боевой F-22B, но из-за финансовых ограничений от этого варианта отказались. Нет двухместного варианта и у F-35, который с самого начала создавался, как исключительно одноместный.

