В Росссии разработали танк на дистанционном управлении

«Известия»: В России разработали танк на дистанционном управлении.

В Росссии создали танк на дистанционном управлении. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на специалиста ремонтно-восстановительных подразделений Александра Соколова.

Он рассказал о перспективной разработке военных инженеров. «Полноценная боевая машина, которой управляют джойстиком как игрушкой. Едет, башню поворачивает. Очень впечатляет. Это уже не просто полевой ремонт, а настоящая конструкторская работа в экстремальных условиях», — сказал он.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что ракетный комплекс «Сармат» представляет собой тяжелую ракету, уникальную в своем роде, которой больше ни у кого нет.

До этого президент РФ Владимир Путин также сообщил, что Россия завершает создание торпеды «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник».