На своей волне: США меняют стратегию судостроения ради доминирования в океане

Вашингтон форсирует строительство атомных субмарин, пытаясь перегнать Китай

Соединенные Штаты сохраняют статус богатейшей страны, способной выделять на оборону рекордные суммы. Однако даже Вашингтон сегодня вынужден жестко расставлять приоритеты между конкурирующими военными проектами. С возвращением в Белый дом Дональда Трампа в морскую стратегию внезапно вернулись идеи о возрождении ракетных линкоров, что существенно спутало карты Пентагону. В текущей иерархии целей лидерство удерживают субмарины: их возведение обходится дешевле содержания огромных надводных группировок, а эффективность в потенциальных конфликтах выше. Именные линкоры «Трамп» в графике тоже присутствуют, но лишь вторым эшелоном после атомного подводного флота.

Подводный барьер для Китая

Ключевая задача — форсировать выпуск ударных субмарин класса «Вирджиния». Сейчас это основной «хищник» американских ВМС, который сохранит свою роль до 2040-х годов, пока на смену ей не начнут выпускать лодки следующего поколения SSN(X). Однако дальше обсуждения концепций перспективной разработки дело не идет, а отвечать на угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе требуется уже завтра. Здесь некогда всевластный флот США сталкивается с мощным давлением со стороны Китая и России на фоне собственного промышленного упадка.

История «Вирджиний» началась как поиск компромисса. После распада СССР Белый дом отказался от сверхдорогих лодок класса «Сивульф», цена которых в 90-е перевалила за $3 млрд. Серию ограничили всего тремя единицами: «Сивульф», «Коннектикут» и «Джимми Картер».

В 2004–2025 годах верфи сдали 24 «Вирджинии». Итоговая цель — 66 корпусов. В ближайших планах постройка серии Block VI и VII. Они получат на вооружение беспилотные аппараты, что расширит их возможности. Адмиралы мечтают спускать на воду по две такие лодки ежегодно, начиная с текущего периода. Однако суровая реальность говорит о том, что промышленность выйдет на подобные показатели не раньше 2032 года.

Ситуацию осложняет параллельная стройка стратегических ракетоносцев класса «Колумбия». Головной корабль заложили в 2022 году, первый серийный — в 2025-м. Планируемый темп в одну единицу ежегодно пока выглядит утопией. Чтобы ускорить процессы, военные обратились к высоким технологиям: в декабре 2025 года на верфях внедрили систему ShipOS. Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта призвано синхронизировать работу тысяч поставщиков и инженеров.

Несмотря на цифровую помощь, прогноз экспертов сдержан: в ближайшие годы США смогут выдавать лишь 1,3–1,5 лодки в год. И только к 2032 году ожидается просвет с выходом на одну «Колумбию» и две «Вирджинии» ежегодно. В этом заочном соревновании Вашингтон выступает в роли догоняющего военное судостроение Китая.

Линкоры: политический маневр или реальная сила

Что касается надводных гигантов, то проект BBG(X), известный как класс «Трамп», вызывает больше всего вопросов. Головной корабль рассчитывают заложить в 2028-м и передать военным годом позже. Но этот проект — типичное «политическое дитя», ворвавшееся в повестку ради предвыборных лозунгов. Существует огромный риск, что при смене администрации дорогостоящую игрушку заморозят или радикально урежут в размерах, превратив пафосный линкор в более скромный крейсер.

В то же время классика флота — авианосцы — остается в строю. Атомные корабли класса «Джеральд Форд» строятся по графику: один корпус за пять лет. Два уже в строю, еще два — в цехах. Любые изменения здесь возможны только в случае резкого обострения гонки вооружений с КНР.

Планы по эсминцам «Арли Бёрк» и перспективным фрегатам FF(X) также выглядят чересчур оптимистично. Промышленный сектор намерен выпускать по два-три таких корпуса ежегодно. Дополнительным фактором станет старт программы фрегатов FF(X) в 2027 году: эти корабли будут сходить со стапелей лишь раз в два года.

Но современная экономическая нестабильность и кризис на Ближнем Востоке подрывают ресурсную базу. Одной заливки деньгами недостаточно: военное производство требует дефицитных металлов, сложной электроники и квалифицированных кадров, которые невозможно создать мгновенно.

Скорее всего, через пару лет мы увидим очередную редакцию программы. Она станет более приземленной, сроки сдвинутся «вправо», а некоторые амбициозные проекты типа линкора «Трамп» вообще из нее исчезнут. Единственное, что останется неизменным, — ставка на подводный флот. В Пентагоне прекрасно понимают: субмарины — это идеальный баланс между стоимостью и скрытой угрозой, которую крайне сложно нейтрализовать даже современными средствами ПВО и ПРО.

Дмитрий Корнев