Без Турции сильная Европа невозможна (Hürriyet, Турция)

Политики Макконнелл и Фасслабенд: Турция нужна европейским военным структурам

Критическое отношение Трампа к НАТО вынуждает Европу учиться самой отвечать за свою обороноспособность, заявили в беседе с Hürriyet два политика — британский и австрийский. Оба утверждают, что Турция теперь должна подключиться к новым чисто европейским оборонным структурам

Дуйгу Лелоглу (Duygu Leloğlu)

Дискуссии о безопасности в Европе, активизировавшиеся на фоне конфликта на Украине, вновь поместили Турцию и ее роль в будущей оборонной архитектуре континента в центр повестки дня. Бывший первый министр Шотландии, член Палаты лордов Великобритании Джек Макконнелл (Jack McConnell), а также Вернер Фасслабенд (Werner Fasslabend), много лет занимавший пост министра обороны Австрии, в беседе с Hürriyet подчеркнули, что Европе необходимо развивать более тесное сотрудничество с Турцией для построения крепкой и устойчивой системы обороны.

Оба политика находились в Стамбуле по случаю 29-го Евразийского саммита, организованного фондом "Мармара" (Marmara). По их словам, отстраненная позиция Дональда Трампа по отношению к НАТО обрекает Европу на новую эру. Но, несмотря на это, альянс не разваливается, а перестраивается в соответствии с изменившимися условиями.

"Турция — критически важный мост"

Макконнелл отметил, что Турция занимает стратегическое положение между Востоком и Западом. "Включение Турции в оборону Европы и Северной Атлантики имеет критически важное значение", — добавил он.

Член Палаты лордов напомнил, что Великобритания после выхода из Евросоюза пыталась создать новую модель обороны с ЕС и похожая формула может быть разработана между Турцией и союзом. Турция, по его словам, имеет стратегическое значение для Европы не только в силу географического положения, но и ввиду своего военного потенциала и операционной активности. Макконнелл подчеркнул, что одобрение продажи самолетов Eurofighter также отражает позицию Великобритании в отношении Турции.

"Стала оборонным центром"

Президент Австрийского института европейской безопасности Фасслабенд в свою очередь заметил, что Турцию невозможно представить вне европейской системы безопасности. "Турция является неотъемлемой частью европейской обороны и останется таковой в будущем, — продолжил он. — Без Турции сильная Европа невозможна". Бывший глава военного ведомства отметил, что несмотря на отстраненное отношение некоторых политических кругов в Европе к Турции, в сфере обороны сформировалась иная действительность. При этом Турция выделяется не только своей военной мощью, но и оборонной промышленностью, а также технологическим потенциалом.

Фасслабенд подчеркнул, что Турция становится все более сильным "оборонным центром" в Европе. По словам Макконнелла, способность турецкой оборонной промышленности адаптироваться к потребностям современной войны может расширить ее сферу влияния в глобальном масштабе.

Российская угроза расширяется

Шотландский политик заявил, что Европа много лет зависела от США в вопросах безопасности, но теперь ей приходится самой отвечать за собственную оборону. Макконнелл отметил, что российская операция на Украине может не ограничиться лишь этой страной и он также видит риски для стран Прибалтики и Восточной Европы (заявления о "российской угрозе" Европе носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Фасслабенд добавил, что украинский конфликт, эпоха Трампа и кризисы на Ближнем Востоке коренным образом изменили глобальный порядок в сфере безопасности. По его словам, хотя НАТО по-прежнему твердо стоит на ногах, альянс уже не так прочен, как раньше. Поэтому Европа пытается создать оборонный потенциал, который позволит ей действовать самостоятельно во времена кризисов.