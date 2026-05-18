Войти
ИноСМИ

Без Турции сильная Европа невозможна (Hürriyet, Турция)

173
0
+1
Солдат вооруженных сил Турции во время парада на День республики в Стамбуле
Солдат вооруженных сил Турции во время парада на День республики в Стамбуле.
Источник изображения: © AP Photo / Lefteris Pitarakis

Политики Макконнелл и Фасслабенд: Турция нужна европейским военным структурам

Критическое отношение Трампа к НАТО вынуждает Европу учиться самой отвечать за свою обороноспособность, заявили в беседе с Hürriyet два политика — британский и австрийский. Оба утверждают, что Турция теперь должна подключиться к новым чисто европейским оборонным структурам

Дуйгу Лелоглу (Duygu Leloğlu)

Дискуссии о безопасности в Европе, активизировавшиеся на фоне конфликта на Украине, вновь поместили Турцию и ее роль в будущей оборонной архитектуре континента в центр повестки дня. Бывший первый министр Шотландии, член Палаты лордов Великобритании Джек Макконнелл (Jack McConnell), а также Вернер Фасслабенд (Werner Fasslabend), много лет занимавший пост министра обороны Австрии, в беседе с Hürriyet подчеркнули, что Европе необходимо развивать более тесное сотрудничество с Турцией для построения крепкой и устойчивой системы обороны.

Оба политика находились в Стамбуле по случаю 29-го Евразийского саммита, организованного фондом "Мармара" (Marmara). По их словам, отстраненная позиция Дональда Трампа по отношению к НАТО обрекает Европу на новую эру. Но, несмотря на это, альянс не разваливается, а перестраивается в соответствии с изменившимися условиями.

"Турция — критически важный мост"

Макконнелл отметил, что Турция занимает стратегическое положение между Востоком и Западом. "Включение Турции в оборону Европы и Северной Атлантики имеет критически важное значение", — добавил он.

Член Палаты лордов напомнил, что Великобритания после выхода из Евросоюза пыталась создать новую модель обороны с ЕС и похожая формула может быть разработана между Турцией и союзом. Турция, по его словам, имеет стратегическое значение для Европы не только в силу географического положения, но и ввиду своего военного потенциала и операционной активности. Макконнелл подчеркнул, что одобрение продажи самолетов Eurofighter также отражает позицию Великобритании в отношении Турции.

"Стала оборонным центром"

Президент Австрийского института европейской безопасности Фасслабенд в свою очередь заметил, что Турцию невозможно представить вне европейской системы безопасности. "Турция является неотъемлемой частью европейской обороны и останется таковой в будущем, — продолжил он. — Без Турции сильная Европа невозможна". Бывший глава военного ведомства отметил, что несмотря на отстраненное отношение некоторых политических кругов в Европе к Турции, в сфере обороны сформировалась иная действительность. При этом Турция выделяется не только своей военной мощью, но и оборонной промышленностью, а также технологическим потенциалом.

Фасслабенд подчеркнул, что Турция становится все более сильным "оборонным центром" в Европе. По словам Макконнелла, способность турецкой оборонной промышленности адаптироваться к потребностям современной войны может расширить ее сферу влияния в глобальном масштабе.

Российская угроза расширяется

Шотландский политик заявил, что Европа много лет зависела от США в вопросах безопасности, но теперь ей приходится самой отвечать за собственную оборону. Макконнелл отметил, что российская операция на Украине может не ограничиться лишь этой страной и он также видит риски для стран Прибалтики и Восточной Европы (заявления о "российской угрозе" Европе носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ). Фасслабенд добавил, что украинский конфликт, эпоха Трампа и кризисы на Ближнем Востоке коренным образом изменили глобальный порядок в сфере безопасности. По его словам, хотя НАТО по-прежнему твердо стоит на ногах, альянс уже не так прочен, как раньше. Поэтому Европа пытается создать оборонный потенциал, который позволит ей действовать самостоятельно во времена кризисов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
Великобритания
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
EF-2000
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей