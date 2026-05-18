США планируют устранить недостаток ЗРК Patriot, проявившийся в двух конфликтах

Источник изображения: topwar.ru

Американской компании Lockheed Martin выделено дополнительное финансирование в размере 61 млн долларов на модернизацию комплекса Patriot и устранение ключевого недостатка системы, выявленного в ходе вооруженных конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Предполагается, что в итоге будут представлены новые контейнерная пусковая и устройство наведения, которые должны дать возможность поражать цели в нынешней «мертвой зоне» комплекса. Завершение работ ожидается к 31 мая 2027 года.

Как известно, каждый дивизион ЗРК Patriot включает в себя до восьми пусковых установок, каждая из которых находится в статичном положении и отвечает за определенный сектор. Однако в реальных боевых действиях не так часто применяется такое большое количество пусковых, особенно в условиях определенного дефицита боекомплекта. Как показала практика, благодаря этому недостатку российские и иранские баллистические ракеты могут обходить Patriot и достигать свои цели. В рамках модернизации предполагается, что Patriot получит вертикальные пусковые установки, как у большинства других ЗРК, чтобы иметь возможность перехватывать цели, когда они оказываются позади позиций ПВО.

В то же время не исключено, что амбициозный американский проект ПВО «Золотой купол» рискует превратиться в самую дорогостоящую иллюзию Пентагона. Как сообщает FAZ, согласно свежему отчету бюджетного управления Конгресса США, реальная цена системы, вероятнее всего, окажется в несколько раз выше заявленных ранее беспрецедентных 1,2 триллиона долларов.

При этом, несмотря на вложение в проект астрономических сумм, ни о какой тотальной защите речи не идет: эксперты признают, что комплекс будет способен перехватывать лишь ракеты старых поколений и оказаться бессильным перед новейшими российскими и китайскими вооружениями.