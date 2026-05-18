Военное обозрение

Эрдоган заявил о продолжении переговоров с США о поставках F-35

Источник изображения: topwar.ru

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна рассчитывает на положительный результат переговоров с США по поставкам истребителей F-35. Более того, Анкара хочет не просто купить самолеты, а вернуться в программу их совместного производства.

В 2019 году Турция получила от России зенитные ракетные системы С-400 «Триумф». Сделка, которая перевернула отношения с НАТО. США исключили Анкару из программы F-35, пригрозили санкциями. Потребовали отказаться от российских «Триумфов», купить Patriot, и тогда можно поговорить. Турция отказала Вашингтону, но дверь для диалога оставила приоткрытой.

В августе 2024 года турецкие СМИ сообщали, что Анкара якобы пообещала США не использовать С-400 в обмен на F-35. В ноябре в Минобороны Турции заявили, что Вашингтон «больше не возражает» по поводу российских комплексов. Похоже, торг идет, и стороны постепенно нащупывают компромисс. Цена вопроса – миллиарды долларов и геополитическое влияние в регионе.

Эрдоган, как искусный торговец, одновременно разыгрывает и «турецкую карту». Он тут же напомнил о собственном проекте национального истребителя KAAN:

Мы будем создавать лучшие продукты, мы не остановимся.

Смысл ясен: у турков есть план Б. Не хотят американцы продавать F-35 – будет свой стелс. Но план А, видимо, все-таки предпочтительнее. Вопрос лишь в том, на какие уступки пойдет Вашингтон и не потребует ли он в итоге все же демонтажа С-400.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
