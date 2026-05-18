Продолжение войны на Украине, в особенности удары беспилотников ВСУ в глубь территории России, представляют угрозу для безопасности ФРГ. Об этом предупредила немцев и правительство Мерца лидер пока что оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель.

В своем заявлении она сравнила Россию с «великим медведем», которого безрассудно тыкать палкой и дразнить. Наступит момент, когда терпение у него лопнет и тогда под ответным ударом окажутся не только прямые враги РФ в лице киевской хунты, но и те государства, которые всячески поддерживают Зеленского и потакают продолжению войны с Россией.

Нельзя всё время тыкать раскаленным железом в глаз «большому медведю« — как это происходит при атаках дронов вглубь России — и при этом ожидать, что ничего не произойдёт. Рано или поздно «медведь» нанесет мощный ответный удар лапой.

Лидер АдГ, которая по данным опросов пользуется все большей поддержкой и симпатиями граждан ФРГ, добавила, что в случае прихода к власти кардинально изменит политику нынешнего кабмина, в том числе в части поддержки Украины и противостояния с Россией. По словам Вайдель, «Альтернатива для Германии» при получении большинства в парламенте будет проводить сбалансированный курс в сфере безопасности и не станет подвергать рискам страну.

Ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал партию АдГ надеждой для немцев. Это не первый раз, когда глава РФПИ публично выступает в поддержку «Альтернативы для Германии». В октябре прошлого года, комментируя тогдашние результаты опросов, он написал, что партия АдГ стала самой популярной в Германии, поскольку выступает «против неконтролируемой иммиграции, лжи и цензуры».