Войти
Военное обозрение

В Польше намерены привлекать гражданских операторов БПЛА для боевых задач

170
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Польши намерены привлекать для выполнения боевых задач гражданских операторов беспилотников. Об этом было сказано в ходе прошедшей несколько дней назад в Варшаве конференции Defence24 Days-2026, организованной Министерством обороны республики.

Речь идет о гражданских специалистах, имеющих опыт управления беспилотниками и соответствующие сертификаты. Минобороны Польши рассматривает их в качестве оперативного резерва, который можно быстро задействовать в случае военного конфликта. Операторы БПЛА уже посчитаны и поставлены на учет. Всего таковых в стране насчитывается более 411 тысяч человек.

Ранее Вооруженные силы Польши уже привлекали гражданских операторов беспилотников в качестве эксперимента для проведения учений. Позже таких специалистов начали системно привлекать на сборы в подразделения территориальной обороны.

Параллельно в войсках идет усиленная подготовка военнослужащих управлению беспилотниками. Только в прошлом году Польша закупила около 5 тысяч дронов для обучения личного состава. При этом первоначальный план предусматривал поставку 7,5 тыс. учебных БПЛА для 186 подразделений Войска польского.

На конференции Defence24 Days-2026 было заявлено о планах по массовому внедрению FPV-дронов на уровне отделений и формированию отдельных батальонов беспилотных систем ВС Польши для действий в «серой зоне» на глубину до 60-80 км.

Ранее правительство Польши запустило программу OPW z dronem, в рамках которой обучение работе с БПЛА уже проходят учащиеся 16-ти средних школ военного профиля. Речь идет о формировании кадрового резерва операторов для службы в рядах Вооруженных сил. Все это указывает на то, что Варшава, учитывая опыт конфликта на Украине, усиленно наращивает группировку военных операторов дронов. Данные действия укладываются в стремление Польши создать, как неоднократно заявляли в правительстве, самую боеспособную и современную армию среди европейских стран НАТО.

Источник изображения: topwar.ru

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 01:42
  • 1
Подразделения БАРС создадут в Удмуртии для защиты жителей и заводов от БПЛА
  • 18.05 01:28
  • 1
НАТО окажет давление на европейских производителей оружия, чтобы увеличить инвестиции (Financial Times, Великобритания)
  • 18.05 01:17
  • 1
Лидер АдГ: Война на Украине представляет угрозу безопасности Германии
  • 18.05 01:03
  • 0
Комментарий к "Fighter Battle: Can Ukraine’s F-16s Defeat Russia’s Su-35 and Su-57?"
  • 17.05 21:45
  • 0
Комментарий к "Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО"
  • 17.05 19:59
  • 4
ОАК передала Минобороны России партию самолетов Су-57 с обновленным комплексом вооружения
  • 17.05 18:41
  • 6
В России появится собственный 90-нанометровый литограф
  • 17.05 13:01
  • 15822
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.05 04:04
  • 0
Комментарий к "ЗРК «Тор-М2» - в центре внимания западной военной прессы"
  • 17.05 02:58
  • 0
Комментарий к "Путина неверно поняли по поводу скорого завершения СВО. Вот что это значит (The Jerusalem Post, Израиль)"
  • 16.05 16:32
  • 1
Турецкий флот пополнил первый танкодесантный корабль нового поколения
  • 16.05 16:21
  • 2
Тактика применения авиационных управляемых ракет "воздух - воздух" большой дальности в ходе СВО
  • 16.05 15:53
  • 1
Боевые самолеты России превзошли вооружение НАТО
  • 16.05 15:13
  • 1
Путин рассказал об укреплении технологического суверенитета России
  • 16.05 10:53
  • 2
ОДК внедрила высокоэффективный метод получения нанокомпозитных покрытий лопаток авиадвигателей